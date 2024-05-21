Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 29-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Лучшим футболистом тура был выбран полузащитник "Металлиста 1925" Ари Моура, который набрал 36,8% голосов.

Его конкурентами были хавбек "Миная" Владислав Вакула (33,5%), защитник "ЛНЗ" Хайдин Салиху (16,5%) и игрок "Александрии" Николай Михайленко (13,2%).

Лучшим тренером стал коуч "Миная" Желько Любенович. У него 49,5% голосов. Любенович был признан лучшим также и в прошлом туре.

Второе место у Олега Дулуба ("ЛНЗ", 18,6%), третье - у Виталия Пономарева ("Рух", 17,9%), четвертый - Сергей Долганский ("Ворскла", 14%).

Напомним, дубль Моури помог "Металлисту 1925" избежать поражения в матче с "Полесьем" (3:3), а "Минай" под руководством Любеновича вырвал волевую победу у "Колоса" (3:2).