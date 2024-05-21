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Мустафаев: Фортуна была не на стороне Полесья
Игрок "Полесья" - о ничьей с "Металлистом 1925"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал ничью с "Металлистом 1925" (3:3) в 29-м туре УПЛ.
"Всю игру мы вели в счете. Имели много моментов. Мы должны были победить, но фортуна была не на нашей стороне. Много моментов не реализовали. К сожалению, ничья.
Мы много атаковали через центр и много били по воротам. К сожалению, не помогло.
Не знаю, почему мы не смогли реализовать моменты. Во время тренировок - все хорошо. Выходим на игру - не можем забить. Как оказалось, даже 3 гола было мало для этого матча", - сказал Мустафаев.
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