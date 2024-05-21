Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может покинуть одесскую команду летом. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Журналист заявил, что летом специалист возглавит "ЛНЗ".

Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба заканчивается контракт, и у "ЛНЗ" есть план Б. Черкасский клуб имеет свой шорт-лист кандидатов, и там на первых строчках иностранцы.

Если будет решение не продолжать сотрудничество с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук - №1 в этом списке из украинских тренеров.

Контракт Григорчука с "Черноморцем" истекает 30 июня 2024 года. На данный момент "моряки" занимают 10-е место в таблице, набрав 32 пункта.

"ЛНЗ" располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 38 очков.