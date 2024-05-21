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Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука
Летом у тренера заканчивается контракт с "Черноморцем"
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может покинуть одесскую команду летом. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Журналист заявил, что летом специалист возглавит "ЛНЗ".
Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба заканчивается контракт, и у "ЛНЗ" есть план Б. Черкасский клуб имеет свой шорт-лист кандидатов, и там на первых строчках иностранцы.
Если будет решение не продолжать сотрудничество с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук - №1 в этом списке из украинских тренеров.
Контракт Григорчука с "Черноморцем" истекает 30 июня 2024 года. На данный момент "моряки" занимают 10-е место в таблице, набрав 32 пункта.
"ЛНЗ" располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 38 очков.
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