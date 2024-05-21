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Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука

Премьер-лига

Летом у тренера заканчивается контракт с "Черноморцем"

Источник назвал клуб УПЛ, который заинтересован в приглашении Григорчука

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук может покинуть одесскую команду летом. Об этом сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Журналист заявил, что летом специалист возглавит "ЛНЗ".

Однако окончательное решение не принято. У тренерского штаба заканчивается контракт, и у "ЛНЗ" есть план Б. Черкасский клуб имеет свой шорт-лист кандидатов, и там на первых строчках иностранцы.

Если будет решение не продолжать сотрудничество с Дулубом, а иностранцы не приедут из-за войны, то Григорчук - №1 в этом списке из украинских тренеров.

Контракт Григорчука с "Черноморцем" истекает 30 июня 2024 года. На данный момент "моряки" занимают 10-е место в таблице, набрав 32 пункта.

"ЛНЗ" располагается на 7-й строчке, имея в своем активе 38 очков.

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Роман Григорчук Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kaiso Vegas
21.05.2024 в 15:02
Дуже шкода При належному фінансуванні Йосипович міг би склепати дуже гарний колектив з красивою сучасною грою
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0
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Комментарии 3
Kaiso Vegas
21.05.2024 в 15:02
Дуже шкода При належному фінансуванні Йосипович міг би склепати дуже гарний колектив з красивою сучасною грою
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0
0
alex.belogubko (одесса)
21.05.2024 в 14:29
пусть валит толку нет от него в ЧО--17 проигрышей ждём 18
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0
1
haymov18 (Днепр )
21.05.2024 в 14:11
По заявлениям самого гри он хотел бы остаться в Одессе,видимо какие терки с руководством из плохого результата...
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3
0

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