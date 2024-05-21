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Капитан Ворсклы завершит карьеру и будет работать в структуре клуба

Премьер-лига
Обновлено

Владимир Чеснаков провел всю карьеру в полтавской команде

Капитан Ворсклы завершит карьеру и будет работать в структуре клуба

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" сохранит текущий состав на следующий сезон, сообщает Tribuna.com.

По информации источника, капитан команды Владимир Чеснаков завершит карьеру футболиста, но останется работать в структуре клуба. 36-летний центрбек является воспитанником "Ворсклы", провел всю карьеру в полтавской команде – 17 голов и 10 ассистов в 416 матчах.

Нападающий Руслан Степанюк будет еще год играть за полтавчан. Он выступает за "зелено-белых" с января 2020-го, в этом сезоне забил 10 мячей и отдал 4 голевых передач в 31 матче.

"Ворскла" находится на 8-й позиции в УПЛ и уже упустила шансы финишировать выше єтого места до завершения сезона.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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