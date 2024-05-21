Морозко: Почему именно на матче Верес - Александрия не было VAR?

Защитник "Вереса" Евгений Морозко подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

"Нам надо была победа. Второй пенальти нас явно подкосил. Сыграла хитрость Кирилла Ковальца. Мне казалось, что там нет одиннадцатиметрового. Вообще у нас вопрос, почему именно на нашем матче не было VAR.

Концовка в чемпионате будет очень интересной. Это круто, но у нас остался еще один финал. Затем, надеюсь, будет еще 2", - сказал Морозко в комментарии УПЛ ТВ.