Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Морозко: Почему именно на матче Верес - Александрия не было VAR?
Команды сыграли боевую ничью
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Евгений Морозко подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).
"Нам надо была победа. Второй пенальти нас явно подкосил. Сыграла хитрость Кирилла Ковальца. Мне казалось, что там нет одиннадцатиметрового. Вообще у нас вопрос, почему именно на нашем матче не было VAR.
Концовка в чемпионате будет очень интересной. Это круто, но у нас остался еще один финал. Затем, надеюсь, будет еще 2", - сказал Морозко в комментарии УПЛ ТВ.
Читайте такжеОпределены лучшие игрок и тренер 29-го тура УПЛ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер обладатель Кубка европейских чемпионов 1969 года Карл-Хайнц Шнеллингер
- Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание
- Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек по случаю своего ухода из ПСЖ. Среди гостей - Макрон
- Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн