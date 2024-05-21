Сергей Ковалец: Днепр-1? Неуместно, когда есть такие вопросы и они выносятся в плоскость СМИ

Нынешний сезон войдет в историю украинского футбола как один из самых интересных. Давно в чемпионате не было такой интриги, как за тур до его завершения. До сих пор остается неизвестно, какие две из трех команд займут места, дающие право играть в еврокубках. Так же как неизвестно, кто покинет Премьер-лигу напрямую, а кто получит право побороться за спасительный шанс в переходных матчах.

О событиях предпоследнего 29-го тура УПЛ корреспонденту UA-Футбол рассказал один из представителей украинского тренерского корпуса Сергей Ковалец.

– Матч "Динамо" – "Кривбасс", который был сыгран накануне всех других поединков, турнирного значения не имел. И все же что бы вы в нем отметили?

– Матч был принципиальным. "Динамо" выиграло в нем по праву. Отметил бы игру Ярмоленко, действовавшего продуктивно. Что касается "Кривбасса", то ему нужно еще работать. Это поражение стало уже третьим подряд в чемпионате. Но как бы то ни было, а в следующем сезоне криворожцы снова будут бороться за призовое место, сомнений в этом нет. Мы ведь видим, что клуб развивается – и это очень важно.

- Как думаете, в завершившемся вничью поединке "Днепр-1" - "Шахтер" команда Юрия Максимова получила одно очко или потеряла два?

– Хороший вопрос. Думаю, что результат по игре. Хотя "Шахтер" и делал ротацию состава (в частности, на вратарской позиции, где Твардовский, после финала Кубка заменивший Ризныка, выручил), выглядел уверенно. В "старте" вышли трое бразильцев, один из которых, Педриньо, при пропущенном мяче "обрезался". В донецкой команде два равноценных состава, поэтому варьировать им тренерский штаб всегда имеет возможность. Если говорить о "Днепре-1", то вспоминается, как по завершении осенней части сезона многие предсказывали команде борьбу за чемпионство. Но из недавнего интервью Юрия Максимова видим, что тяжело управлять командой, потому что многие игроки по завершении сезона покинут Днепр. Хотя вместе с тем было и интервью директора клуба, сказавшего: откуда это Максимов взял? Когда есть такие вопросы и они выносятся в плоскость СМИ, я считаю, что это неуместно. Но "маємо те, що маємо".

– Победа "Руха" над "Черноморцем" никого не удивила, ведь "моряки" в весенней части чемпионата уже приучили футбольную Украину к поражениям. По вашему мнению, результат закономерен?

– "Рух", как я уже ранее отмечал, показывает хорошее командное движение, что очень важно. У львовской команды большая сыгранность, потому что эти футболисты с юношеских пор играют вместе под руководством Виталия Пономарева. Следовательно, у них есть большая мотивация. "Черноморец", к сожалению, несмотря на свои возможности, не показывает той игры, на которую способен. Мы раньше говорили о том, что одесская команда может побороться и за еврокубковое место, но видим другое. Что происходит с "Черноморцем" и почему он так играет, никому не известно. Вроде бы и тот же состав остался с осени, те же тренеры работают – а результатов нет. Хотя нельзя сказать, что "моряки" не стараются и отбывают номер на поле. Но того фарта, который был на осеннем отрезке чемпионата, у команды нет. Так что это клубная, тренерская работа – все проанализировать и сделать выводы.

– Еще один претендент на еврокубковую путевку, "Полесье", по ходу матча с "Металлистом 1925" вело в счете с разницей в два мяча, однако умудрилось в концовке столько же пропустить. Не хватило концентрации?

- Очень здорово в этом матче сыграл вратарь харьковчан Мозиль, который выручил команду во многих моментах. Мы с вами раньше говорили о том, что Виктор Скрипник пришел в "Металлист 1925" и наладит как тренировочный, так и игровой процессы. Но, к сожалению, этого не случилось. Непонятно почему. Но следует отдать Скрипнику должное – он держится и говорит о том, что у его команды есть шанс побороться за одно из мест, которое дает право играть переходные матчи. Если бы "Металлист 1925" проиграл, то этих шансов не было бы. Теперь у харьковской команды решающая игра с "Вересом", которая все и прояснит. Что касается "Полесья", то в поединке с харьковчанами оно должно было выигрывать, ведь у житомирской команды достаточно мощный подбор исполнителей. У нее, как и у "Шахтера", также есть два состава, и в любой момент тот или иной игрок может выйти на поле и усилить игру. Я часто бываю в Житомире на домашних матчах "Полесья", и все это хорошо вижу. Если же говорить о матче с "Металлистом 1925", то концентрация в его концовке аукнулась житомирцам со знаком "минус" с точки зрения какой-то невнимательности в защите. Отметил бы бразильского легионера харьковской команды Моуру, забившего хороший третий мяч. Результат этого матча добавляет чемпионату интриги – как по борьбе группы команд за еврокубки, так и за выживание. Последний тур будет очень интересным.

- Продолжает удивлять "Минай", который в очередной раз продемонстрировал недюжинную волю к победе. Так было в воскресном матче с "Колосом", выигранном со счетом 3:2. Чем поразил вас этот поединок, завершившийся полностью заслуженными тремя очками в копилку закарпатцев?

– Соглашаюсь с вами: вполне заслуженными. Лишь в нескольких матчах весенней части сезона "Минай" выглядел не лучшим образом, а в остальных играх проявил большое желание и стремление к победе. Хочется похвалить команду Желько Любеновича за качество, которое она демонстрирует. Болельщик простит все, кроме безразличия. Вот как раз безразличия у "Миная" нет. Закарпатцы борются за свое имя, тренера, эмблему клуба. Видим, что то, что было задекларировано в "Минае" перед тем, как Любенович принял команду – это планы строить команду даже в случае ее понижения в классе, сказывается на ее выступлениях. Психологического давления в связи с "вылетом" или "невылетом" в первую лигу на игроков нет. Они играют раскрепощенно, играют для своих болельщиков и, повторюсь, ради своего имени. Делают закарпатцы это достаточно мощно. Даже если проигрывают, то у них появляется еще больше мотивации, вдохновения. Вместе с тем у соперника становится ее меньше. "Колос" – опытная команда, которая уже не первый год выступает в элите. Президент клуба делает все возможное для его развития. В "Колосе" надлежащая инфраструктура со своим стадионом, базой. Казалось бы, всё стабильно. Однако команда, которая должна бороться за еврокубки борется сейчас за выживание. Поэтому завершая свои мысли по поводу матча, хочу поздравить "Минай" с тем, что он значительно обострил интригу в нижней части турнирной таблицы.

– Кому из соперников более выгодна ничья в матче "Верес" – "Александрия"?

– Думаю, что "Александрии". Ведь добытым очком она обеспечила себе гарантированное право остаться в Премьер-лиге без каких-либо испытаний типа переходных матчей. Еще раньше мы говорили о том, что это молодая команда, у которой есть молодой и прогрессивный тренерский штаб. Однако результата почему-то не было. Возможно, сказывался переходный период. Но главное, что у руководства александрийского клуба есть доверие к тренерскому штабу. Это очень важно. Что же касается самого матча "Верес" – "Александрия", то игра мне понравилась. В Ровно всегда была хорошая команда, болельщики, стадион, поле. Я разговаривал с сыном Кириллом (капитаном "Александрии" – прим. авт.), то он одобрительно отозвался о газоне ровенского стадиона "Авангард", на котором его команде было приятно играть. Сказывается и горячая поддержка болельщиков, что побуждает команду хозяев действовать агрессивно.Вот только "Вересу" не хватает опыта, поэтому второй год подряд он борется за выживание. И это при том, что у клуба есть стабильность. Даже если учитывать состав, то он достаточно мощный. В аренде ровенской команды выступают игроки хорошего уровня из той же "Александрии", "Полесья", "Колоса". Но результат пока не такой, как хотелось бы поклонникам "Вереса". Так что заключительный матч чемпионата, в котором ровенчане будут играть с "Металлистом 1925", будет довольно интересным.

– В борьбе за сохранение прописки в элите "Оболонь" не смогла зацепиться хотя бы за одно очко в выездной встрече с "Ворсклой". Полтавчане победили даже несмотря на усталость после финала Кубка Украины с "Шахтером"…

– "Оболонь" – одна из тех команд, которые дают изюминку нашему чемпионату. Не имея в своем составе топ-игроков, "пивовары" не проигрывали уже в течение шести туров, одержав одну победу и пять ничьих. Говоря о "Ворскле", она действительно была немного уставшей после кубкового финала. Если бы не вратарь Исенко, то киевская команда могла бы выигрывать в один-два мяча. Учитывая психологическую усталость соперника, "Оболонь" правильно построила игру, делая ставку на контратаки. И все же опыт "Ворсклы", в которой многие игроки выступают вместе и провели в УПЛ не один сезон (Степанюк, Пердута, Скляр, Кане), сказывается. К сожалению, в "Оболони" таких футболистов мало – в составе играют преимущественно ребята из первой лиги. Поэтому именно опыт Премьер-лиги сказался в матче "Ворскла" - "Оболонь".

- Поединок между ЛНЗ и "Зарей" абсолютно никакого турнирного значения для команд не имел. Однако дебютант класса сильнейших сумел взять верх, досрочно заняв почетное седьмое место. Как вы оцениваете этот показатель для команды Олега Дулуба?

- Еще в разгар весенней части сезона мы говорили о том, что ЛНЗ – это тоже тот клуб, у которого есть стабильность на всех уровнях. Плюс также есть почти два равноценных состава. В период зимнего антракта чемпионата черкащане приобрели квалифицированных легионеров, поэтому тренерский штаб ЛНВ во главе с Олегом Дулубом может варьировать составом. Любая ротация, усиление игры на протяжении матча позволяет быть действенной и эффективной. Мы видели, что в матче с "Зарей" на замену вышел опытный Олейник, который и стал героем поединка, забив победный мяч незадолго до финального свистка. Да и многие другие футболисты, которые появляются во втором тайме, отмечаются голами. Это говорит об упомянутой мной выше стабильности. Седьмое место для дебютанта – это довольно хорошая позиция.

Что касается "Зари", то я считаю, что тандем Юрий Коваль – Младен Бартулович сработал хорошо. Хотя в разгар второго круга не обошлось без конфликтной ситуации, как это произошло перед матчем с "Динамо". Но команда смогла набрать весной много очков и выбраться в середину турнирной таблицы. В "Заре" есть игроки хорошего уровня, часть из которых выступают на основании аренды от "Динамо" и "Шахтера". Многие футболисты луганской команды играют в молодежной сборной Украины. Да и легионеров хорошего уровня в составе достаточно. Так что тот факт, что "Заря" на протяжении довольно длительного времени боролась за выживание – это момент для анализа тренерского штаба. Вообще, таким составом луганчане должны биться за высокие места в Премьер-лиге. Надеюсь, что благодаря ВСУ в следующем сезоне "Заря" это и будет делать. Приятно, что в такие трудные времена мы показываем всему миру, что Украина борется не только на фронте войны, но и спортивном.

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