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Ременяк: Минай заслуживает, чтобы удержаться в УПЛ

Премьер-лига

Игрок закарпатцев оценил последние результаты команды

Ременяк: Минай заслуживает, чтобы удержаться в УПЛ

фото - ФК Минай / автор невідомий

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Игрок "Миная" Артур Ременяк поделился эмоциями от победы над "Колосом" (3:2) в 29-м туре УПЛ. Хавбек забил один из голов своей команды в ворота ковалевцев.

"Мне уже где-то довелось прочитать, что даже когда "Минай" покинет УПЛ, то сделает это с высоко поднятой головой. Но пока есть хотя бы мизерный шанс спастись мы отчаянно будем бороться до конца. Сейчас добросовестно готовимся и убежден, что отправимся в Кривой Рог с приподнятым настроением, хотя и будем выяснять отношения с "Кривбассом", которого можно смело назвать открытием сезона.

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Однако турнирное положение заставляет нас играть только на победу. И приложим усилия, чтобы достичь желаемого.
Что касается предыдущего поединка – с "Колосом", то прежде всего, выполнили тренерскую установку: Желько Любенович настраивал обыгрывать соперника один в один, феерить на флангах, четко действовать на подборах.

Не появились сомнения, когда гости в середине второго тайма снова вышли вперед? Нет, ведь еще было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Когда же Тимур Кораблин сравнял счет, то чувствовалось, что последнее слово будет за "Минаем". Тем более, что свежие игроки хозяев, которые вышли на замену, усиливали игру.

Считаю, что свой бойцовский характер, заточенность на атаку "Минай" заслужил, чтобы удержаться в элите", - сказал Ременяк.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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