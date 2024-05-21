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Полесье готовится подписать игрока молодежной сборной Грузии

Премьер-лига

Житомирский клуб подпишет очередного легионера

Полесье готовится подписать игрока молодежной сборной Грузии

Фото: fcdinamo.ge

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"Полесье" подпишет правого защитника "Динамо" Тбилиси Гиорги Майсурадзе, сообщает Geo Team.

По информации источника, 22-летний грузин заключит 4-летний контракт с житомирским клубом. Срок действия соглашения футболиста с "Динамо" неизвестен, поэтому непонятно, придется ли "волкам" платить за него, или он достанется бесплатно.

В текущем сезоне Гиорги отыграл 16 матчей за тбилисское "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. На его счету 3 поединка за молодежную сборную Грузии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.

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Динамо (Тбилиси) Полесье (Житомир)
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Источник:
Geo__team
Опубликовал: Алина Ерофеева
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