Полесье готовится подписать игрока молодежной сборной Грузии

"Полесье" подпишет правого защитника "Динамо" Тбилиси Гиорги Майсурадзе, сообщает Geo Team.

По информации источника, 22-летний грузин заключит 4-летний контракт с житомирским клубом. Срок действия соглашения футболиста с "Динамо" неизвестен, поэтому непонятно, придется ли "волкам" платить за него, или он достанется бесплатно.

В текущем сезоне Гиорги отыграл 16 матчей за тбилисское "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. На его счету 3 поединка за молодежную сборную Грузии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.