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Полесье готовится подписать игрока молодежной сборной Грузии
Житомирский клуб подпишет очередного легионера
Фото: fcdinamo.ge
"Полесье" подпишет правого защитника "Динамо" Тбилиси Гиорги Майсурадзе, сообщает Geo Team.
По информации источника, 22-летний грузин заключит 4-летний контракт с житомирским клубом. Срок действия соглашения футболиста с "Динамо" неизвестен, поэтому непонятно, придется ли "волкам" платить за него, или он достанется бесплатно.
В текущем сезоне Гиорги отыграл 16 матчей за тбилисское "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. На его счету 3 поединка за молодежную сборную Грузии. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 350 тысяч евро.
???? EXCLUSIVE: Dinamo Tbilisi's 22 y.o right back Giorgi Maisuradze will play for Ukrainian FC Zhytomyr ????????— Geo Team (@Geo__team) May 21, 2024
Georgian player will sign 4y Contract with Ukrainian club ???????? pic.twitter.com/q5bNonsqxJ
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