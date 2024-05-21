Защитник Вереса: Я на этом стадионе лет семь назад еще за Колос в похожем стиле забивал

Защитник "Вереса" Евгений Морозко подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

"Как забил? Да был уверен в себе. Поставил мяч и забил. Я на этом стадионе лет семь назад еще за "Колос" в похожем стиле забивал.

В общем, сыграли неплохо. Но есть ошибки. Нужно более сконцентрировано играть второй тайм. У нас впереди еще один финал. Все в наших руках.

Эта предстоящая игра очень важна для нас, для болельщиков, всего города. Поэтому отдохнем сейчас и будем готовиться к матчу в Киеве. Важно со свежей головой к этому противостоянию подойти и с максимальным уровнем концентрации", - рассказал Морозко.