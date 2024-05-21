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Защитник Вереса: Я на этом стадионе лет семь назад еще за Колос в похожем стиле забивал
Евгений Морозко - о матче с Колосом
nkveres.com
Защитник "Вереса" Евгений Морозко подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).
"Как забил? Да был уверен в себе. Поставил мяч и забил. Я на этом стадионе лет семь назад еще за "Колос" в похожем стиле забивал.
В общем, сыграли неплохо. Но есть ошибки. Нужно более сконцентрировано играть второй тайм. У нас впереди еще один финал. Все в наших руках.
Эта предстоящая игра очень важна для нас, для болельщиков, всего города. Поэтому отдохнем сейчас и будем готовиться к матчу в Киеве. Важно со свежей головой к этому противостоянию подойти и с максимальным уровнем концентрации", - рассказал Морозко.
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