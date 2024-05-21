Были претензии. Венидуб после матча с Динамо заходил в судейскую комнату

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после матча 29-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3) заходил в судейскую комнату пообщаться с судьями.

Как сообщает ТаТоТаке, у тренера были конкретные претензии к лайнсмену матча, который уже на 3-й минуте сигнализировал о фоле главному судье. Рефери в поле внял своему помощнику и поставил фол, однако затем подключился судья ВАР, который сообщил, что этот фол был уже в штрафной.

В итоге, Ванат реализовал пенальти уже на 4-й минуте и Вернидуб считает, что в этом решении судьи ошиблись, и это решение повлияло на итог матча.