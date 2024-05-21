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Были претензии. Венидуб после матча с Динамо заходил в судейскую комнату
Речь о пенальти уже на 4-й минуте
ФК "Верес" / Автор невідомий
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после
Как сообщает ТаТоТаке, у тренера были конкретные претензии к лайнсмену матча, который уже на 3-й минуте сигнализировал о фоле главному судье. Рефери в поле внял своему помощнику и поставил фол, однако затем подключился судья ВАР, который сообщил, что этот фол был уже в штрафной.
В итоге, Ванат реализовал пенальти уже на 4-й минуте и Вернидуб считает, что в этом решении судьи ошиблись, и это решение повлияло на итог матча.
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