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Были претензии. Венидуб после матча с Динамо заходил в судейскую комнату

Премьер-лига

Речь о пенальти уже на 4-й минуте

Были претензии. Венидуб после матча с Динамо заходил в судейскую комнату

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после матча 29-го тура УПЛ с "Динамо" (1:3) заходил в судейскую комнату пообщаться с судьями.

Как сообщает ТаТоТаке, у тренера были конкретные претензии к лайнсмену матча, который уже на 3-й минуте сигнализировал о фоле главному судье. Рефери в поле внял своему помощнику и поставил фол, однако затем подключился судья ВАР, который сообщил, что этот фол был уже в штрафной.

В итоге, Ванат реализовал пенальти уже на 4-й минуте и Вернидуб считает, что в этом решении судьи ошиблись, и это решение повлияло на итог матча.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:29
Оці нитики (Вернидуб, Оболонь, Ворскла) - колгоспи, які як тільки програють - зразу судді винуваті....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:29
Оці нитики (Вернидуб, Оболонь, Ворскла) - колгоспи, які як тільки програють - зразу судді винуваті....
Ответить
0
0

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