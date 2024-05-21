Не мы в начале сезона это начали. Срна выступил с предложением полностью отказаться от переносов матчей в УПЛ

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна заявил, что "горняки" в следующем сезоне будут выступать против переносов матчей УПЛ и обратился с таким предложением к другим клубам Лиги.

- Спортивный директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман в СМИ выдвигал претензии к "Шахтеру" из-за переносов матчей.

- Я господину Фридману желаю всего хорошего, и пусть занимается своим клубом. Мне очень приятно, что он часто вспоминает меня, Палкина, но у нас своя дорога, а у них – своя.

Относительно переносов. Переносы матчей в начале чемпионата начал не "Шахтер". Начали "Динамо", "Днепр-1".

Мы перенесли свой первый матч после "Антверпена" (3:2), поединок с "Зарей", и по просьбе главного тренера сборной Сергея Реброва. Тогда все перенесли матчи, не только "Шахтер" - весь тур. И до игры с Одессой мы не перенесли ни одну игру. Одесса попросила нас, чтобы не ехать в Ужгород, потом назад, потом снова выезд. Тогда они попросили провести две игры на нейтральном поле в Киеве – мы согласились.

И началась критика. А до этого некоторые клубы вообще перенесли 3 игры с выезда домой. Динамо U-19 вообще 8 игр сыграло дома. А "Шахтер" с Одессой договорился – скандал.

Я сейчас публично говорю от имени "Шахтера": давайте договариваемся, что никто больше не переносит матчи, не переносит города, где играем. "Шахтер" подпишет бумагу. Мы против переносов. Я понимаю, что футболисты устают, им долго ехать после еврокубков, все это понятно.

Но я считаю, что "Шахтер" с 2014 года играет в самых худших условиях. Но для того, чтобы таких историй больше не было, "Шахтер" предлагает вообще не переносить игры, не переносить города. Играем так, как расписано в календаре. Такая наша инициатива. Еврокубки, не еврокубки – заканчиваем с этим.