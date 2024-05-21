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Не мы в начале сезона это начали. Срна выступил с предложением полностью отказаться от переносов матчей в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Дарио высказал, фактически, официальную позицию клуба

Не мы в начале сезона это начали. Срна выступил с предложением полностью отказаться от переносов матчей в УПЛ

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна заявил, что "горняки" в следующем сезоне будут выступать против переносов матчей УПЛ и обратился с таким предложением к другим клубам Лиги.

- Спортивный директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман в СМИ выдвигал претензии к "Шахтеру" из-за переносов матчей.

- Я господину Фридману желаю всего хорошего, и пусть занимается своим клубом. Мне очень приятно, что он часто вспоминает меня, Палкина, но у нас своя дорога, а у них – своя.

Относительно переносов. Переносы матчей в начале чемпионата начал не "Шахтер". Начали "Динамо", "Днепр-1".

Мы перенесли свой первый матч после "Антверпена" (3:2), поединок с "Зарей", и по просьбе главного тренера сборной Сергея Реброва. Тогда все перенесли матчи, не только "Шахтер" - весь тур. И до игры с Одессой мы не перенесли ни одну игру. Одесса попросила нас, чтобы не ехать в Ужгород, потом назад, потом снова выезд. Тогда они попросили провести две игры на нейтральном поле в Киеве – мы согласились.

И началась критика. А до этого некоторые клубы вообще перенесли 3 игры с выезда домой. Динамо U-19 вообще 8 игр сыграло дома. А "Шахтер" с Одессой договорился – скандал.

Я сейчас публично говорю от имени "Шахтера": давайте договариваемся, что никто больше не переносит матчи, не переносит города, где играем. "Шахтер" подпишет бумагу. Мы против переносов. Я понимаю, что футболисты устают, им долго ехать после еврокубков, все это понятно.

Но я считаю, что "Шахтер" с 2014 года играет в самых худших условиях. Но для того, чтобы таких историй больше не было, "Шахтер" предлагает вообще не переносить игры, не переносить города. Играем так, как расписано в календаре. Такая наша инициатива. Еврокубки, не еврокубки – заканчиваем с этим.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:37
А керівники шахтьора не тягнули "руський мір" в Донецьк ?! Хто освистував в Донецьку нашу збірну ? Хто придумав, щоб футболки шахтьора були в колір "георгіївської стрічки "... Хто обіймався з боєвиками "днр" на блок-постах... ???! Так що роти позакривали !!! Рівняйсь !!! Струнко !!! В ТЦК кроком руш !!! Раз, раз, раз-два-три !!!
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Комментарии 10
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:37
А керівники шахтьора не тягнули "руський мір" в Донецьк ?! Хто освистував в Донецьку нашу збірну ? Хто придумав, щоб футболки шахтьора були в колір "георгіївської стрічки "... Хто обіймався з боєвиками "днр" на блок-постах... ???! Так що роти позакривали !!! Рівняйсь !!! Струнко !!! В ТЦК кроком руш !!! Раз, раз, раз-два-три !!!
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
21.05.2024 в 18:47
сам из окопа пишешь?чмо тупое.
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0
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fanatSD (донецк)
21.05.2024 в 18:54
брат и.суркиса депутат от опзж.хватит строчить х.....ю.лопух дырявый.к службе в рядах всу ты не годен?потому что крыша едет.это после травмы в роддоме?придумай что-нибудь другое убогий.был на всех матчах сборной в донецке.и такого не припомню
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:06
Який же сирна гнилий чувак... Брехливий провокатор....
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5
aleks68
21.05.2024 в 18:07
подстилка дырявая.брехливое твоё ....динамо.умолкни и не ной
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3
tekutiev (донецк,Украина)
21.05.2024 в 18:16
кто начал переносить матчи в начале этого чемпионата?днепр-1 который очень "хотел"играть в ЛЧ и твоё динамо.память отшибло гниль
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2
1
Dr. House (Поділля)
21.05.2024 в 17:46
А хто винен в тому , що з 2014 року Шахтар грає в найгірших умовах? Скажіть, будь-ласочка....
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2
1
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scorpius (Ck)
21.05.2024 в 18:05
Ну явно не Даріо))
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2
1
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scorpius (Ck)
21.05.2024 в 18:06
Русня? Чи я не вгадав?
 
0
1
Dr. House (Поділля)
21.05.2024 в 18:17
Звісно, що не Даріо)). І звісно, що русня і їхні ставленики, які були при владі і в силових структурах на той час
 
2
1

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