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Срна: Не исключаю, что еще два игрока, которые ранее покинули клуб по аннексу ФИФА, вернутся в Шахтер
Вслед за Педриньо
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Спортивный директор "
— Есть вероятность, что вместе с Педриньо команду усилит еще кто-то, кто ушел из "Шахтера" по аннексу?
— Да.
— Это один игрок?
— Да, может два.
— Кто из игроков удержал свой уровень и сейчас хорошо себя проявляет?
— Марлон в играх Кубка Либертадорес, сейчас травма. Майкон неплохо, у него сейчас тоже травма. Винисиус Тобиас играл практически все матчи за U-21 в "Реале", иногда был на сборах с "Реалом", на скамейке запасных.
Педриньо, в последнее время не играет, до этого играл. Все, у нас больше никого нет.
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