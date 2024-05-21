Срна: Не исключаю, что еще два игрока, которые ранее покинули клуб по аннексу ФИФА, вернутся в Шахтер

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна не исключает, что еще пара игроков (кроме Педриньо), которые ранее покинули его благодаря аннексу ФИФА, могут вернуться в состав команд.

— Есть вероятность, что вместе с Педриньо команду усилит еще кто-то, кто ушел из "Шахтера" по аннексу?

— Да.

— Это один игрок?

— Да, может два.

— Кто из игроков удержал свой уровень и сейчас хорошо себя проявляет?

— Марлон в играх Кубка Либертадорес, сейчас травма. Майкон неплохо, у него сейчас тоже травма. Винисиус Тобиас играл практически все матчи за U-21 в "Реале", иногда был на сборах с "Реалом", на скамейке запасных.

Педриньо, в последнее время не играет, до этого играл. Все, у нас больше никого нет.