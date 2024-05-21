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Срна: Не исключаю, что еще два игрока, которые ранее покинули клуб по аннексу ФИФА, вернутся в Шахтер

Премьер-лига
Обновлено

Вслед за Педриньо

Срна: Не исключаю, что еще два игрока, которые ранее покинули клуб по аннексу ФИФА, вернутся в Шахтер

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна не исключает, что еще пара игроков (кроме Педриньо), которые ранее покинули его благодаря аннексу ФИФА, могут вернуться в состав команд.

— Есть вероятность, что вместе с Педриньо команду усилит еще кто-то, кто ушел из "Шахтера" по аннексу?

— Да.

— Это один игрок?

— Да, может два.

— Кто из игроков удержал свой уровень и сейчас хорошо себя проявляет?

— Марлон в играх Кубка Либертадорес, сейчас травма. Майкон неплохо, у него сейчас тоже травма. Винисиус Тобиас играл практически все матчи за U-21 в "Реале", иногда был на сборах с "Реалом", на скамейке запасных.

Педриньо, в последнее время не играет, до этого играл. Все, у нас больше никого нет.

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Дарио Срна Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:27
Ніхто не повернеться... Вони ж не божевільні...
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харьков)
21.05.2024 в 18:27
Ніхто не повернеться... Вони ж не божевільні...
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0
2
aleks68
21.05.2024 в 18:33
безумец это ты.с рождения.расскажи лучше о .....динамо и суркисах,которые ведут переговоры с игроками и никого не подписывают?
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fanatSD (донецк)
21.05.2024 в 18:45
переживай за свой киевский колхоз.и не ной
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