Полесье договорилось с Кривбассом по трансферу Бескоровайного, - СМИ

"Полесье" договорилось с " Кривбассом " о переходе защитника криворожцев Даниила Бескоровайного, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что переход уже фактически согласован, хотя контракт еще не подписан.

Также отмечается, что есть интерес из Европы и к некоторым легионерам "Кривбасса". В частности, речь идет о Джихаде Бизимане, Иване Дибанго. И если клуб получит желаемую сумму за этих игроков, то также может летом их отпустить.

Напомним, что за два тура до финиша УПЛ "Кривбасс" застолбил за собой 3-е место в таблице УПЛ текущего сезона.