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Полесье договорилось с Кривбассом по трансферу Бескоровайного, - СМИ
Также есть интерес из Европы к легионерам криворожской команды
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
"Полесье" договорилось с "
Источник отмечает, что переход уже фактически согласован, хотя контракт еще не подписан.
Также отмечается, что есть интерес из Европы и к некоторым легионерам "Кривбасса". В частности, речь идет о Джихаде Бизимане, Иване Дибанго. И если клуб получит желаемую сумму за этих игроков, то также может летом их отпустить.
Напомним, что за два тура до финиша УПЛ "Кривбасс" застолбил за собой 3-е место в таблице УПЛ текущего сезона.
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