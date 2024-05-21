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Полесье договорилось с Кривбассом по трансферу Бескоровайного, - СМИ

Премьер-лига

Также есть интерес из Европы к легионерам криворожской команды

Полесье договорилось с Кривбассом по трансферу Бескоровайного, - СМИ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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"Полесье" договорилось с "Кривбассом" о переходе защитника криворожцев Даниила Бескоровайного, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что переход уже фактически согласован, хотя контракт еще не подписан.

Также отмечается, что есть интерес из Европы и к некоторым легионерам "Кривбасса". В частности, речь идет о Джихаде Бизимане, Иване Дибанго. И если клуб получит желаемую сумму за этих игроков, то также может летом их отпустить.

Напомним, что за два тура до финиша УПЛ "Кривбасс" застолбил за собой 3-е место в таблице УПЛ текущего сезона.

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Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Даниил Бескоровайный Иван Дибанго Джихад Бизимана
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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