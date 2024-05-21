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Голкипер Александрии: Верес навязал нам свою игру - мы где-то перепугались
А в перерыве получили взбучку от тренерского штаба
Фото: ФК Олександрія
Голкипер "
"Верес" - очень хорошая команда. Я уверен, что им удастся остаться в УПЛ.
Ровенская команда навязала нам свою игру. Мы где-то перепугались. В нашем исполнении была не самая лучшая игра. Не знаю, чем это объяснить.
Все хотели выиграть. Нам дали маленькую взбучку в перерыве и во втором тайме мы проснулись", - рассказал Шевченко.
Напомним, что за тур до финиша чемпионата "Александрия" идет в таблице на 11-м месте, имея в автике 31 очко.
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