Голкипер Александрии: Верес навязал нам свою игру - мы где-то перепугались

Голкипер " Александрии " Николай Михайленко поделился мыслями о ничьей с "Вересом" (2:2) в рамках 29-го тура УПЛ.

"Верес" - очень хорошая команда. Я уверен, что им удастся остаться в УПЛ.

Ровенская команда навязала нам свою игру. Мы где-то перепугались. В нашем исполнении была не самая лучшая игра. Не знаю, чем это объяснить.

Все хотели выиграть. Нам дали маленькую взбучку в перерыве и во втором тайме мы проснулись", - рассказал Шевченко.