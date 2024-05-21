Дахновский: И Металлисту 1925 и нам нужна победа. Для болельщиков это будет классный матч

Хавбек " Вереса " Виталий Дахновский подвел итоги матча 29-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

"Александрия" решила свои задачи, и нам нужна была победа, чтобы вылезть вверх и не вылететь напрямую. Остаться в переходных играх.

Как видите, чемпионат у нас очень интересный. "Минай" вырвал победу у "Колоса" – 3:2, "Полесье" на последних минутах потеряло победу над "Металлистом 1925". В последнем туре теперь все решится. Наша игра против харьковчан будет очень интересной. И им, и нам нужна победа. Для болельщиков будет классный матч", - сказал Дахновский.