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Дахновский: И Металлисту 1925 и нам нужна победа. Для болельщиков это будет классный матч
Решающий матч за выживание для обеих команд
nkveres.com
Хавбек "
"Александрия" решила свои задачи, и нам нужна была победа, чтобы вылезть вверх и не вылететь напрямую. Остаться в переходных играх.
Как видите, чемпионат у нас очень интересный. "Минай" вырвал победу у "Колоса" – 3:2, "Полесье" на последних минутах потеряло победу над "Металлистом 1925". В последнем туре теперь все решится. Наша игра против харьковчан будет очень интересной. И им, и нам нужна победа. Для болельщиков будет классный матч", - сказал Дахновский.
Напомним, что за тур до финиша чемпионата "Верес" идет в зоне переходных матчей на 14-м месте, а "Металлист" замыкает турнирную таблицу. При этом команды разделяют всего два очка.
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