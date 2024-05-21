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Полесье сделало предложение Пихаленку

Премьер-лига

А вот потенциальный трансфер в Жирону сорвался

Полесье сделало предложение Пихаленку

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Житомирское "Полесье" проявляет интерес к полузащитнику и лидеру "Днепра-1" Александру Пихаленку, сообщает "Украинский футбол".

Источник отмечает, что житомирский клуб уже сделал 27-летнему украинскому трансферному предложению.

Также отмечается, что потенциальный переход хавбека в "Жирону" сорвался.

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Контракт Пихаленка с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман заявлял, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.

В этом сезоне хавбек в 31 матче за днепрян забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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Полесье (Житомир) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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