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Полесье сделало предложение Пихаленку
А вот потенциальный трансфер в Жирону сорвался
scdnipro1.com.ua
Источник отмечает, что житомирский клуб уже сделал 27-летнему украинскому трансферному предложению.
Также отмечается, что потенциальный переход хавбека в "Жирону" сорвался.
Контракт Пихаленка с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня 2025 года. Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман заявлял, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро.
В этом сезоне хавбек в 31 матче за днепрян забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
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