Авагимян: У меня еще год контракта с Александрией, что будет летом - не знаю

Хавбек и лидер " Черноморца " Артур Авагимян, который играет за "моряков" на правах аренды из "Александрии", опроверг слухи о возможном переходе летом в третий клуб.

"Я игрок "Черноморца". Ни с кем контракт я не подписывал. Я доиграю сезон в "Черноморце", а затем у меня будет год контракта в "Александрии". Что будет летом – я не знаю", - написал Артур в телеграме.

Напомним, что в текущем сезоне Авагимян провел за "моряков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.