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Авагимян: У меня еще год контракта с Александрией, что будет летом - не знаю
Артур доиграет сезон в Черноморце, а что будет дальше - не знает
Артур Авагимян
Хавбек и лидер "
"Я игрок "Черноморца". Ни с кем контракт я не подписывал. Я доиграю сезон в "Черноморце", а затем у меня будет год контракта в "Александрии". Что будет летом – я не знаю", - написал Артур в телеграме.
Напомним, что в текущем сезоне Авагимян провел за "моряков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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