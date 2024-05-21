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"Капитанскую повязку передаю Пердюньке". Владимир Чеснаков подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь

Премьер-лига
Обновлено

Владимир Чеснаков завершает игровую карьеру

"Капитанскую повязку передаю Пердюньке". Владимир Чеснаков подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков подтвердил информацию о том, что он заверит карьеру и будет работать в структуре полтавского клуба.

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– Да, это правда. Я завершаю карьеру и буду работать в "Ворскле". Пока конкретики нет. Скорее всего, я буду работать в тренерском штабе Сергея Долганского.

У меня были хронические травмы, после которых с каждым разом все труднее восстанавливаться. Потому я принял такое решение.

– Кому передаете капитанскую повязку "Ворсклы"?

– Конечно, Пердюньке (Игорю Пердуте – прим.), кому же еще.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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