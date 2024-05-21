Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Капитанскую повязку передаю Пердюньке". Владимир Чеснаков подтвердил, что вешает бутсы на гвоздь
Владимир Чеснаков завершает игровую карьеру
фото - Олександр Приходько
Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков подтвердил информацию о том, что он заверит карьеру и будет работать в структуре полтавского клуба.
– Да, это правда. Я завершаю карьеру и буду работать в "Ворскле". Пока конкретики нет. Скорее всего, я буду работать в тренерском штабе Сергея Долганского.
У меня были хронические травмы, после которых с каждым разом все труднее восстанавливаться. Потому я принял такое решение.
– Кому передаете капитанскую повязку "Ворсклы"?
– Конечно, Пердюньке (Игорю Пердуте – прим.), кому же еще.
Популярное сейчас
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Сергей Ковалец: Днепр-1? Неуместно, когда есть такие вопросы и они выносятся в плоскость СМИ
- Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек по случаю своего ухода из ПСЖ. Среди гостей - Макрон
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО