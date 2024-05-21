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Какое-то кино с этим ВАР. Креативщики Вереса отфотошопили афишу к фильму. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Креативно

Какое-то кино с этим ВАР. Креативщики Вереса отфотошопили афишу к фильму. ФОТО

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" в клубных соцсетях оригинально отреагировал на решение провести матч 30-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" без системы ВАР.

Читайте такжеТак определил жребий. На матче Металлист 1925 - Верес не будет VAR – СМИ

СММ-щики клуба скреативили афишу к фильму "В поисках счастья" и добавили подпись: "Какое-то кино с этим ВАР".

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Верес" пройдет 25 мая, его результат повлияет на то, какие команды вылетят из УПЛ.

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