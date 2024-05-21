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Какое-то кино с этим ВАР. Креативщики Вереса отфотошопили афишу к фильму. ФОТО
Креативно
nkveres.com
"Верес" в клубных соцсетях оригинально отреагировал на решение провести матч 30-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" без системы ВАР.
СММ-щики клуба скреативили афишу к фильму "В поисках счастья" и добавили подпись: "Какое-то кино с этим ВАР".
Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Верес" пройдет 25 мая, его результат повлияет на то, какие команды вылетят из УПЛ.
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