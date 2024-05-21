Динамо ищет варианты с арендой для своего 19-летнего хавбека

19-летний хавбек " Динамо " Антон Царенко в следующем сезоне может отправиться в аренду.

Как сообщает Sport-express.ua, киевский клуб хочет, чтобы футболист получал больше игрового времени и рассматривает различные варианты с арендой.

Отметим, что Царенко в этом сезоне провел за "Динамо" 7 матчей (142 минуты) без результативных действий. Всего на его счету 20 игр и забитый гол в основном составе киевлян.