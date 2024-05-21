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Динамо ищет варианты с арендой для своего 19-летнего хавбека

Премьер-лига

В клубе хотят, чтобы Антон Царенко получал больше игровой практики

Динамо ищет варианты с арендой для своего 19-летнего хавбека

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

19-летний хавбек "Динамо" Антон Царенко в следующем сезоне может отправиться в аренду.

Как сообщает Sport-express.ua, киевский клуб хочет, чтобы футболист получал больше игрового времени и рассматривает различные варианты с арендой.

Отметим, что Царенко в этом сезоне провел за "Динамо" 7 матчей (142 минуты) без результативных действий. Всего на его счету 20 игр и забитый гол в основном составе киевлян.

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Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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