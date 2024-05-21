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Гендир Кривбасса: Уже ведем серьезные переговоры с 5-6 новичками

Премьер-лига

Клуб готовится к еврокубкам

Гендир Кривбасса: Уже ведем серьезные переговоры с 5-6 новичками

Фото: ФК Кривбас

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Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко подвел итоги сезона и поделился ожиданиями от еврокубковой кампании в следующем сезоне.

"Мы выполнили задачу-минимум, которую поставил перед нами президент клуба Константин Караманиц. Мы повторили историческое достижение криворожского футбола, которое уже было 25 лет назад. У нас замечательная атмосфера в команде. Но любое достижение дает стимул, чтобы работать еще больше. Времени не отдых нет. Мы уже работаем над усилением перед еврокубковым сезоном, идут серьезные переговоры с 5-6 новичками. Можно сказать, следующий сезон для всех уже начался. Также работаем в направлении переговоров по домашней арене "Кривбасса" в еврокубках.

Есть пожелания от Юрия Вернидуба по конкретным позициям, которые надо усилить. Возможно, будут трансферы и за деньги, но лучше, когда качественный исполнитель переходит в клуб бесплатно. Самое главное, чтобы игрок по всем параметрам подходил тренерскому штабу. Будут как украинцы, так и легионеры. Ждем в составе также и воспитанников клубной Академии. Некоторые из них уже успели дебютировать за "Кривбасс" в прошлом туре.

Для нас это будет первый еврокубковый опыт. Все очень ответственно относимся к подготовке, к летним сборам. Идеально, если новички начнут тренировочные сборы вместе с командой с первых дней. Относительно домашнего стадиона на еврокубки, то у нас есть несколько вариантов. Один – в Германии, полностью проработанный, другой – ждем решения от УЕФА, - рассказал Баенко.

Напомним, что "Кривбасс" по итогам текущего чемпионата занял 3-е место в чемпионате.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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