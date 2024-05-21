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Леднев хочет продолжить карьеру за рубежом

Премьер-лига
Обновлено

Агенты игрока ищут варианты

Леднев хочет продолжить карьеру за рубежом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

26-летний полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев хочет продолжить карьеру за границей. Ранее футболист уже выступал в венгерском Фехерваре.

Как сообщает Sport-express.ua , игрок и его представители предпочитают именно такие варианты.

Отметим, что Леднев только в августе прошлого года перешел в "Днепр-1" с "Динамо", подписав соглашение до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах и четыре забитых гола.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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