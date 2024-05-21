Леднев хочет продолжить карьеру за рубежом

26-летний полузащитник " Днепра-1 " Богдан Леднев хочет продолжить карьеру за границей. Ранее футболист уже выступал в венгерском Фехерваре.

Как сообщает Sport-express.ua , игрок и его представители предпочитают именно такие варианты.

Отметим, что Леднев только в августе прошлого года перешел в "Днепр-1" с "Динамо", подписав соглашение до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах и четыре забитых гола.