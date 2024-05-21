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Леднев хочет продолжить карьеру за рубежом
Агенты игрока ищут варианты
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
26-летний полузащитник "
Как сообщает Sport-express.ua , игрок и его представители предпочитают именно такие варианты.
Отметим, что Леднев только в августе прошлого года перешел в "Днепр-1" с "Динамо", подписав соглашение до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне на его счету 28 матчей во всех турнирах и четыре забитых гола.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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