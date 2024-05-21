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Представитель Шахтера: Платеж солидарности? Верес каждый год от УЕФА получает 300 тысяч евро
Это процент от прибыли УЕФА за еврокубки
Фото: НК Верес
Директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов ответил президенту "Вереса" Ивану Надеину, который предлагал, чтобы клубы, которые играют в еврокубках и получают за это деньги от УЕФА, определенный процент от этих сумм передавали клубам, которые в еврокубках не играют.
"Напомню господину Надеину, что мы играем под эгидой УЕФА, и УЕФА отчисляет 7% господину Надеину и другим клубам, которые не играют в еврокубках. Ежегодно. И он должен помнить об этом.
Это называется платеж солидарности. Это процент от прибыли УЕФА в еврокубках, которые идут клубам, которые там не играют. То есть, примерно 300 тысяч евро получает от УЕФА клуб, который не играет в еврокубках. Мы получаем свои бонусы, а они – свои. И это больше, чем предлагает господин Надеин", - рассказал Свиридов.
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