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Представитель Шахтера: Платеж солидарности? Верес каждый год от УЕФА получает 300 тысяч евро

Премьер-лига
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Это процент от прибыли УЕФА за еврокубки

Представитель Шахтера: Платеж солидарности? Верес каждый год от УЕФА получает 300 тысяч евро

Фото: НК Верес

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Директор по стратегическому развитию "Шахтера" Юрий Свиридов ответил президенту "Вереса" Ивану Надеину, который предлагал, чтобы клубы, которые играют в еврокубках и получают за это деньги от УЕФА, определенный процент от этих сумм передавали клубам, которые в еврокубках не играют.

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"Напомню господину Надеину, что мы играем под эгидой УЕФА, и УЕФА отчисляет 7% господину Надеину и другим клубам, которые не играют в еврокубках. Ежегодно. И он должен помнить об этом.

Это называется платеж солидарности. Это процент от прибыли УЕФА в еврокубках, которые идут клубам, которые там не играют. То есть, примерно 300 тысяч евро получает от УЕФА клуб, который не играет в еврокубках. Мы получаем свои бонусы, а они – свои. И это больше, чем предлагает господин Надеин", - рассказал Свиридов.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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