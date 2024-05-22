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Три матча без VAR. Известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ

Премьер-лига

Судейские назначения на матчи последнего тура чемпионата

Три матча без VAR. Известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 30-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

На трех матчах тура, а именно, на поединках ЛНЗ – Ворскла, Заря - Колос и Металлист 1925 – Верес не будет системы VAR.

24.05.2024

ЛНЗ - Ворскла. Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

25.05.2024

Полесье - Шахтер. Житомир. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий), VAR - Игорь Пасхал (Херсон).

Рух - Динамо. Львов. Стадион "Арена Львов". 15:30. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков), VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий).

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Заря - Колос. Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Михаил Райда (Закарпатская обл.).

Черноморец - Днепр-1. Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.), VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).

Оболонь - Александрия. Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15.30. Арбитр - Виталий Романов (Днепр), VAR - Денис Шурман (Киевская обл.).

Кривбасс - Минай. Кривой Рог. СК "Горняк". 15:30. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Металлист 1925 - Верес. Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Александр Шандор (Львов).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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