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Три матча без VAR. Известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ
Судейские назначения на матчи последнего тура чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 30-го тура
На трех матчах тура, а именно, на поединках ЛНЗ – Ворскла, Заря - Колос и Металлист 1925 – Верес не будет системы VAR.
24.05.2024
ЛНЗ - Ворскла. Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
25.05.2024
Полесье - Шахтер. Житомир. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий), VAR - Игорь Пасхал (Херсон).
Рух - Динамо. Львов. Стадион "Арена Львов". 15:30. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков), VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Заря - Колос. Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Михаил Райда (Закарпатская обл.).
Черноморец - Днепр-1. Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.), VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).
Оболонь - Александрия. Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15.30. Арбитр - Виталий Романов (Днепр), VAR - Денис Шурман (Киевская обл.).
Кривбасс - Минай. Кривой Рог. СК "Горняк". 15:30. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Металлист 1925 - Верес. Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Александр Шандор (Львов).
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