Три матча без VAR. Известны судейские назначения на матчи 30-го тура УПЛ

УАФ провела процедуру жеребьевки, по итогам которой были назначены судьи и официальные лица на матчи 30-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

На трех матчах тура, а именно, на поединках ЛНЗ – Ворскла, Заря - Колос и Металлист 1925 – Верес не будет системы VAR.

24.05.2024

ЛНЗ - Ворскла. Черкассы. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

25.05.2024

Полесье - Шахтер. Житомир. Центральный стадион. 15:30. Арбитр - Алексей Деревинский (Хмельницкий), VAR - Игорь Пасхал (Херсон).

Рух - Динамо. Львов. Стадион "Арена Львов". 15:30. Арбитр - Дмитрий Панчишин (Харьков), VAR - Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Заря - Колос. Ковалевка. Стадион "Колос". 15:30. Арбитр - Михаил Райда (Закарпатская обл.).

Черноморец - Днепр-1. Одесса. Стадион "Черноморец". 15:30. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл.), VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).

Оболонь - Александрия. Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 15.30. Арбитр - Виталий Романов (Днепр), VAR - Денис Шурман (Киевская обл.).

Кривбасс - Минай. Кривой Рог. СК "Горняк". 15:30. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов), VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Металлист 1925 - Верес. Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Александр Шандор (Львов).