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Клуб из Нидерландов ведет переговоры с Зарей по трансферу лидера обороны
Арсений Батагов может перебраться в Эредивизи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Лидер молодежной сборной Украины и луганской "Зари" Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" хочет приобрести защитника.
Как сообщает sport-express.ua, клуб из Алкмара предлагает два миллиона евро за украинца, но луганчане настаивают на сумме 2.5 млн. евро.
Батагов в нынешнем сезоне провел 23 матча в УПЛ, в которых смог отметиться двумя голами и двумя ассистами. Также в четырех матчах в Лиге Конференций отдал один ассист.
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Источник:Спорт Експрес
Опубликовал: Андрей Мартыник
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