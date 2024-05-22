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Динамо работает над возвращением бразильского легионера - Источник

Премьер-лига

Вингер может вернуться в Киев

Динамо работает над возвращением бразильского легионера - Источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бразильский вингер Витиньо может вернуться в "Динамо", сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

Согласно данным источника, руководство киевского клуба ведет переговоры о его возвращении в состав команды.

С начала полномасштабного вторжения 25-летний футболист находился в аренде в разных бразильских командах. Сейчас бразилец играет за "Ред Булл Брагантино", также в аренде, которая заканчивается этим летом. Его контракт с украинским грандом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Витиньо провел 24 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Динамо (Киев) Ред Булл Брагантино Витиньо
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
22.05.2024 в 08:14
как там писал .....просто квашин?он не безумец.или только на шахтёр способен тявкать из подворотни
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Комментарии 1
aleks68
22.05.2024 в 08:14
как там писал .....просто квашин?он не безумец.или только на шахтёр способен тявкать из подворотни
Ответить
0
0

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