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Динамо работает над возвращением бразильского легионера - Источник
Вингер может вернуться в Киев
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский вингер Витиньо может вернуться в "Динамо", сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".
Согласно данным источника, руководство киевского клуба ведет переговоры о его возвращении в состав команды.
С начала полномасштабного вторжения 25-летний футболист находился в аренде в разных бразильских командах. Сейчас бразилец играет за "Ред Булл Брагантино", также в аренде, которая заканчивается этим летом. Его контракт с украинским грандом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне Витиньо провел 24 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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