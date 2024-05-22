Динамо работает над возвращением бразильского легионера - Источник

Бразильский вингер Витиньо может вернуться в "Динамо", сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

Согласно данным источника, руководство киевского клуба ведет переговоры о его возвращении в состав команды.

С начала полномасштабного вторжения 25-летний футболист находился в аренде в разных бразильских командах. Сейчас бразилец играет за "Ред Булл Брагантино", также в аренде, которая заканчивается этим летом. Его контракт с украинским грандом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Витиньо провел 24 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.