Авагимян: Если бы мы забили Руху, было бы другое психологическое состояние

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал поражение от "Руха" (0:2) в матче 29-го тура УПЛ.

"Пропустили снова после стандарта, потом сами себе привезли гол. Моменты, которые мы создали, не реализовали. Желание у "Руха" было больше.

Если бы мы забили, было бы другое психологическое состояние. Однако мы пропустили первыми. Мы пытались сравнять счет, но не смогли.

Мы всегда хотим побеждать, потому что мы играем для людей. Многие ультрас наших на войне. Мы играем для них и не имеем права выходить на игру и проигрывать", - сказал Авагимян.