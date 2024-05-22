Футболист Динамо - лучший украинский игрок апреля в категории U-21

Проект "Золотой Талант" опубликовал традиционный рейтинг лучших молодых украинских футболистов возрастом до 21 года. На этот раз - по итогам апреля.

Второй раз подряд этот рейтинг возглавил вингер "Динамо" Назар Волошин. Он набрал 169 баллов. В апреле Волошин принял участие в пяти матчах (253 минуты) и отличился 1 забитым голом.

На втором месте расположился центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик, а замыкает тройку полузащитник "Лехии" Максим Хлань. В топ-5 также вошли хавбек "Руха" Илья Квасница и арендованный "Зарей" динамовец Александр Яцык.