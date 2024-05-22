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Футболист Динамо - лучший украинский игрок апреля в категории U-21

Премьер-лига

Для него это признание второй раз подряд

Футболист Динамо - лучший украинский игрок апреля в категории U-21

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Проект "Золотой Талант" опубликовал традиционный рейтинг лучших молодых украинских футболистов возрастом до 21 года. На этот раз - по итогам апреля.

Второй раз подряд этот рейтинг возглавил вингер "Динамо" Назар Волошин. Он набрал 169 баллов. В апреле Волошин принял участие в пяти матчах (253 минуты) и отличился 1 забитым голом.

На втором месте расположился центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик, а замыкает тройку полузащитник "Лехии" Максим Хлань. В топ-5 также вошли хавбек "Руха" Илья Квасница и арендованный "Зарей" динамовец Александр Яцык.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
Золотий талант
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
22.05.2024 в 10:25
Це з п'яну?Чи перекурив?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
22.05.2024 в 10:25
Це з п'яну?Чи перекурив?
Ответить
0
0

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