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Документальный сериал о Шахтере выиграл награду Эмми
Престижная премия
Фото: ФК Шахтар Донецьк
22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards.
Четырехсерийная лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+, рассказывающая о выступлениях "Шахтера" в Лиге чемпионов во время полномасштабной войны в Украине, одержала победу в номинации "Документальный сериал".
Фильм о "Шахтере" опередил других четырех номинантов: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).
Украинские зрители могут посмотреть сериал Football Must Go On уже сейчас на платформе MEGOGO.
The #SportsEmmys Award for Outstanding Documentary Series – Serialized goes to Football Must Go On (@paramountplus). pic.twitter.com/9oUsTH7RX0— Sports Emmys (@sportsemmys) May 22, 2024
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