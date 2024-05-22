  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Документальный сериал о Шахтере выиграл награду Эмми
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Документальный сериал о Шахтере выиграл награду Эмми

Премьер-лига

Престижная премия

Документальный сериал о Шахтере выиграл награду Эмми

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards.

Четырехсерийная лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+, рассказывающая о выступлениях "Шахтера" в Лиге чемпионов во время полномасштабной войны в Украине, одержала победу в номинации "Документальный сериал".

Читайте такжеШахтер привез свои трофеи в Донецкую область и продекламировал Сосюру. ФОТО

Фильм о "Шахтере" опередил других четырех номинантов: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Украинские зрители могут посмотреть сериал Football Must Go On уже сейчас на платформе MEGOGO.

Читайте такжеВпервые в истории. Украинский фильм получил Оскар
По теме
yellow-arrow
"Радуюсь и грущу одновременно". Палкин - о победе сериала про Шахтер
yellow-arrow
Футболист Динамо - лучший украинский игрок апреля в категории U-21
yellow-arrow
Авагимян: Если бы мы забили Руху, было бы другое психологическое состояние
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости