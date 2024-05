Документальный сериал о Шахтере выиграл награду Эмми

22 мая в Нью-Йорке состоялась церемония награждения премией Sports Emmy Awards.

Четырехсерийная лента Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") от компании Paramount+, рассказывающая о выступлениях "Шахтера" в Лиге чемпионов во время полномасштабной войны в Украине, одержала победу в номинации "Документальный сериал".

Фильм о "Шахтере" опередил других четырех номинантов: сериал об автогонках Formula 1: Drive to Survive (Netflix), сериал о бейсболе Hard Knocks (HBO), реалити-шоу о реслинге Monster Factory (Apple TV) и сериал об американском футболе Quarterback (Netflix).

Украинские зрители могут посмотреть сериал Football Must Go On уже сейчас на платформе MEGOGO.

