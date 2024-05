"Радуюсь и грущу одновременно". Палкин - о победе сериала про Шахтер

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу документального сериала о донецком клубе - Football Must Go On ("Футбол должен продолжаться") в премии Sports Emmy Awards.

"Радуюсь и грущу одновременно по этому поводу. Радуюсь, потому что это наша победа, где мы конкурировали с такими грандами, как Formula 1: Drive to Survive, Quarterback. Так что поздравляю всех наших поклонников и болельщиков с этой победой! Благодарен компании CBS, Петеру Радовичу, Алексу Гейлу и Владимиру Мули и всей творческой команде, которая работала над сериалом. Грущу, потому что это фильм об ужасных днях войны, о боли, слезах, страданиях. Но в любом случае это - победа. Наша, победа всей Украины. Потому что мир должен знать о войне, и мы будем использовать каждую возможность, чтобы получить мировую поддержку в борьбе против агрессора. И я считаю, что каждый из нас должен стремиться побеждать в том, что мы делаем, и благодаря таким небольшим успехам придет желанная большая победа. Я в это верю. Football Must Go On! Слава Украине!", - приводит слова Палкина официальный сайт "горняков".

Украинские зрители могут посмотреть сериал Football Must Go On на платформе MEGOGO.