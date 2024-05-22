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Чоботенко: С приходом нового тренера Полесье перестроилось на три защитника при атаке

Премьер-лига

Чоботенко рассказал о ничьей с "Металлистом 1925"

Чоботенко: С приходом нового тренера Полесье перестроилось на три защитника при атаке

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко прокомментировал боевую ничью с "Металлистом 1925" (3:3) в 29-м туре УПЛ.

"Это была очень тяжелая игра, уже почти конец сезона, мы отдали почти все силы. К ого всему была еще и жара. Мы сделали все возможное, но немного не хватило. Я отдал ассист в моменте, когда Шабанов поборолся за мяч, выиграл борьбу. На дальней штанге я включился, поднял голову, увидел Луифера и отдал на него.

На самом деле прострелы игроки моей позиции не отрабатывают прострелы, но так получилось, возможно, это мастерство. По сути, наша тактика не изменилась в последних матчах.

С приходом нового тренера мы перестроились на три защитника при атаке. Мы играли с чистого листа с "Кривбассом" и последние две игры провели неплохо, но с "Металлистом 1925" не получилось победить", - сказал Чоботенко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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