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Максимов может уйти из Днепра-1: известна причина решения тренера
Наставник обеспокоен потерей ряда ведущих игроков
Фото: СК Дніпро-1
25 мая, "Днепр-1" на выезде сыграет последний поединок текущего первенства Украины против "Черноморца".
Как сообщает сайт "Український футбол", заключительный тур может стать завершением работы Юрия Максимова в днепровском клубе. Главный тренер обеспокоен потерей ряда ведущих футболистов, поэтому рассматривает возможность прекратить сотрудничество.
Ранее была информация, что "Карпаты", которые в следующем сезоне сыграют в УПЛ, заинтересованы в ведущих игроках днепрян. Сложную кадровую ситуацию в "Днепре-1" подтверждают и журналисты.
Напомним, Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года, подписав соглашение до 30 июня 2025-го.
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