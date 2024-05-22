Максимов может уйти из Днепра-1: известна причина решения тренера

25 мая, "Днепр-1" на выезде сыграет последний поединок текущего первенства Украины против "Черноморца".

Как сообщает сайт "Український футбол", заключительный тур может стать завершением работы Юрия Максимова в днепровском клубе. Главный тренер обеспокоен потерей ряда ведущих футболистов, поэтому рассматривает возможность прекратить сотрудничество.

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Ранее была информация, что "Карпаты", которые в следующем сезоне сыграют в УПЛ, заинтересованы в ведущих игроках днепрян. Сложную кадровую ситуацию в "Днепре-1" подтверждают и журналисты.

Напомним, Максимов возглавил "Днепр-1" в сентябре 2023 года, подписав соглашение до 30 июня 2025-го.