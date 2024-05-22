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Официально. На матче Металлист 1925 - Верес будет работать VAR

Премьер-лига
Обновлено

"Ми все ж таки його знайшли"

Официально. На матче Металлист 1925 - Верес будет работать VAR

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" в своих соцсетях сообщил, что матч заключительного тура УПЛ против "Металлиста 1925" пройдет с VAR.

Читайте такжеКакое-то кино с этим ВАР. Креативщики Вереса отфотошопили афишу к фильму. ФОТО

Клуб оригинально это сделал, переделав афишу к франшизе "Пираты Карибского моря".

"Верес" ловил меня, но все же не поймал поймал", - говорится в подписи.

Ранее жеребьевкой УАФ было определено, что игра пройдет без системы видеоповторов, так как 25 мая в одно время пройдут 7 матчей, а VAR-машин всего 5.

Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Верес" пройдет 25 мая, его результат повлияет на то, какие команды вылетят из УПЛ.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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