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Официально. На матче Металлист 1925 - Верес будет работать VAR
"Ми все ж таки його знайшли"
Фото: НК Верес
"Верес" в своих соцсетях сообщил, что матч заключительного тура УПЛ против "Металлиста 1925" пройдет с VAR.
Клуб оригинально это сделал, переделав афишу к франшизе "Пираты Карибского моря".
"Верес" ловил меня, но все же
не поймалпоймал", - говорится в подписи.
Ранее жеребьевкой УАФ было определено, что игра пройдет без системы видеоповторов, так как 25 мая в одно время пройдут 7 матчей, а VAR-машин всего 5.
Напомним, что матч "Металлист 1925" – "Верес" пройдет 25 мая, его результат повлияет на то, какие команды вылетят из УПЛ.
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