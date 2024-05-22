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Два опытных игрока Колоса не сыграют против Зари

Премьер-лига

Тотовицкий и Бондаренко не помогут своей команде

Два опытных игрока Колоса не сыграют против Зари

koloskovalivka.com

Новина українською

Два футболиста "Колоса" не помогут своей команде в заключительном туре чемпионата УПЛ с "Зарей".

Как сообщает Sport.ua, речь идет о защитнике Валерии Бондаренко и полузащитнике Андрее Тотовицком.

По информации источника, у Тотовицкого, который принадлежит "Шахтеру", срок аренды истекает 30 июня 2024 года. В "Колосе" еще не решили, будут ли обращаться к "горнякам" с предложением продлить это соглашение. В текущем сезоне Тотовицкий по разным причинам провел за ковалевцев лишь 6 матчей.

Поединок "Заря" - "Колос" состоится 25 мая в Ковалевке.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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