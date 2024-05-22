Владислав Вакула о подготовке к матчам Миная: Поход в церковь. Перед каждой игрой я много молюсь

Игровая дисциплина, бойцовские качества и воля к победе – вот те ключевые факторы, которыми можно охарактеризовать победы "Миная" в весенней части нынешнего чемпионата. Команда, которую еще зимой относили к главным неудачникам сезона, предсказывая ей расставание с Премьер-лигой по итогам весны, сумела наделать немало шума в украинской элите. Подопечные Желько Любеновича, в ноябре дебютировавшего в роли главного тренера профессионального клуба, стали не только регулярно забивать, но и набирать очки. И чем ближе к финишу, тем чаще.

Весенние усилия "Миная" привели к тому, что скептики, на 99 процентов пророчившие ему неизбежный "вылет", сейчас притихли. Закарпатская команда заставила себя уважать, сведя на нет любые попытки давать по ней какие-то прогнозы.

В очередной раз болельщики убедились в этом минувшем воскресенье, когда "Минай" одержал вторую подряд волевую победу. Уступая в счете дважды по ходу матча с коваливским "Колосом", команда Желько Любеновича все же сумела проявить присущий ей характер и записала очередные три очка в свой актив. Героем встречи стал лидер коллектива Владислав Вакула, который вел своих партнеров вперед и при счете 2:2 сумел отличиться победным голом. Для 25-летнего полузащитника этот результативный удар был первым в составе "Миная" и первым в сезоне-2023/24. Для Вакулы этот гол стал двойным праздником, ивместе с тем хорошим поводом для интервью. Его футболист давал с настроением, искренне и откровенно отвечая на вопросы корреспондента UA-Футбол.

– Поединок с "Колосом" отобрал много сил? – первым делом интересуюсь у Владислава Вакулы.

– Конечно. Каждый матч труден по-своему. С коваливской командой больше было моральной истощенности, потому что этой игре мы отдали все эмоции и силы. Но это того стоило, потому что нам удалось достичь положительного и очень важного результата.

- Похоже, когда "Минай" первым пропускает, то этот факт еще больше мотивирует команду и заставляет еще больше активизироваться и сконцентрироваться. Это действительно так?

- Если говорить на языке фактов, то да. Как показала практика, когда мы пропускаем, то сплачиваемся и начинаем играть лучше.

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- Во второй раз подряд ваша команда одерживает волевую победу. Где находите силы для того, чтобы переломить ход поединка в заключительной части?

– Я считаю, что прежде всего, в таких ситуациях сказывается командный дух, ее характер. Мы играли на своем стадионе, счет был 3:2 в нашу пользу, и больше положительных эмоций и сил нам прибавляли домашние трибуны. В родных стенах всегда гораздо приятнее играть. Когда болельщики несут тебя вперед, это очень мотивирует!

- Какой из упомянутых матчей был лично для вас тяжелее – с "Ворсклой" или "Колосом"?

- Как я уже говорил, каждый матч по-своему тяжел – как морально, так и физически. Они изнуряют. И все же считаю, что по своей драматичности труднее был поединок в Полтаве. Во-первых, потому что мы играли в гостях. А во-вторых, в ходе этой встречи наша команда проигрывала 0:2, но все же в итоге сумела одержать победу. При этом наш вратарь Саша Кемкин сумел парировать два пенальти.

– Что услышали от Желько Любеновича в раздевалке перед выходом на поле на игру с "Колосом"?

– Он сказал: "Играйте в футбол, в который умеете. Ничего не бойтесь, ведь на нас ничего не давит. Забудьте о положении в турнирной таблице – просто играйте и кайфуйте".

- Это дало вам раскрепощенность или придало уверенности? Чего было больше?

– Думаю, что каждый из ребят знал всю серьезность этого поединка. Поэтому максимально настроился и с максимальной концентрацией подошел к этой игре, с профессионализмом и самоотдачей. Можно сказать, что все ребята оставили себя на поле. Итак, плодом такого отношения и стала для нас победа 3:2.

- Известно, что каждый футболист имеет какие-то особенности во время подготовки к матчу. Какие они у вас?

- Каких-то таких особенностей, примет или предрассудков у меня нет. Просто стараюсь быть максимально сконцентрированными, хорошо высыпаться перед игрой и правильно питаться. А вообще настраиваешь себя только в своей голове, поэтому с таким настроением и подходишь к каждой игре. У меня, как и у многих ребят, есть традиция по возможности в день матча сходить в церковь. Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку, чтобы он помог нам в очередном матче. Вот моя подготовка к игре.

– Функции на поле главный тренер для вас лично определяет всегда одинаково или бывает, что они зависят от специфики того или иного соперника?

– Да, действительно, все зависит от соперника. Отталкиваясь от особенностей игры команды, с которой должны встретиться, главный тренер дает задачу каждому игроку, что и как он должен выполнять на футбольном поле. Перед игрой с "Колосом" от меня требовалось принести максимальную пользу команде и, конечно же, получить стопроцентный положительный результат. Что мы и сделали.

- В послематчевом флеш-интервью Желько Любенович сказал, как настраивал вас, что вы обязательно должны отличиться результативным ударом. Похоже, доверие тренера вас вдохновило?

– Да, действительно. Я очень благодарю Желько за веру в меня. За день до игры, на предматчевой тренировке, он подозвал меня к себе и сказал, что очень ценит мою работу на футбольном поле и все, что я делаю для команды. А еще добавил, что я заслуживаю, чтобы отличиться голом. "Я тебе обещаю, что ты скоро забьешь" - сказал он. А что было дальше – это уже история, вы сами знаете. Так в итоге ионо и произошло. И за это я очень благодарен Богу.

- Когда за семь минут до окончания первого тайма в поединке с "Колосом" Артуру Ременяку удалось сравнять счет, какие-то коррективы в перерыве по дальнейшим действиям были сделаны?

– Нет. Нам было сказано не останавливаться, а играть с таким же пылом, но с холодной головой – и у нас все получится.

– Когда счет стал 2:2, вы взяли игру на себя и забили эффектный мяч. Решения принимали спонтанно или продумали его заранее, ожидая удобного момента?

- Невозможно все продумать заранее, это секундная ситуация. Так получилось, что в этом эпизоде ​​я принял правильное решение и из него вышел гол. Спасибо партнерам за то, что этот мяч мы создали всей командой, дав мне возможность забить.

- Твой смелый рывок вдоль линии штрафной с сильным завершающим ударом по воротам стал эффектной неожиданностью...

– Можно и так сказать. Это была спонтанная ситуация, в которой решение нужно было принимать в долю секунды. Благо, оно позволило забить и принести победу нашей команде.

- Помнится, в начале весенней части чемпионата в разговоре с Желько Любеновичем пришлось услышать мнение руководящего и тренерского штабов "Миная" относительно его шансов. Для того чтобы не "вылететь" из Премьер-лиги напрямую, команде нужно было выиграть шесть матчей. Тогда это казалось утопией, однако ваша команда уже имеет на счету пять "викторий" и четыре ничьих…

- Надеюсь, что такое пророчество тренерского штаба и руководства сбудется, и мы выиграем в Кривом Роге. Если удастся, это будет лишним подтверждением того, что мы своей игрой действительно доказали: "Минай" заслужил право остаться в Премьер-лиге. А как оно будет дальше – будем думать. Впрочем, в матче с "Кривбассом" не все будет зависеть только от нас. Многое будет зависеть и от результатов игр с участием наших прямых конкурентов – "Оболони", "Вереса" и "Металлиста 1925".

– На сегодняшний день "Минай" имеет шестой показатель в Премьер-лиге по количеству очков, набранных этой весной – 19. Впереди только "Шахтер" с 40 пунктами, "Динамо" с 38, "Рух" с 23, а у " Кривбасса" и "Зари" по 20…

– Конечно, это очень радует. Я рад, что мы нашли свою игру. Хотя были такие матчи, в которых теряли ценные очки. В частности, в игре с "Оболонью". Одержи мы тогда победу – и сейчас чувствовали бы себя намного раскрепощеннее. Впрочем, как оно складывается – так и должно складываться. В субботу нас ждет последний в этом сезоне финал – выездной поединок с "Кривбассом", а дальше будет видно, что и как. Нам понадобится только победа.

- Но ведь "Кривбасс", который возглавляет один из лучших наших тренеров Юрий Вернидуб – соперник не из простых…

– С любой командой тяжело играть. Специфика нашего чемпионата такова, что последняя команда в таблице может дать бой чемпиону. Мне очень нравится то, на какой уровень выходит чемпионат Украины. Тем интереснее в нем становится играть.

- Говорят, что все чаще на трибунах "Минай-Арены" появляются агенты и скауты из разных клубов. По этому поводу вам что-нибудь известно?

– Нет, ничего. Это, пожалуй, последнее из того, о чем я должен думать. На сегодняшний день у меня и у команды есть задача, на решении которой все сосредоточены. Мы выходим на игру, не думая ни о каких скаутах, а лишь о том, как добиться положительного результата. У нас есть цель – и мы шаг за шагом двигаемся к ней. Все остальное – второстепенное.

- Сейчас все ждут завершения чемпионата, после чего начнется подготовка национальной сборной Украины к участию в Евро-2024. Есть ли у вас мечта попасть в главную команду страны?

– Конечно. Я думаю, что каждый футболист еще с детства, когда только начинает свой путь в этой игре, мечтает о том, чтобы защищать спортивную честь нашего государства на международной арене. Это большая честь – быть игроком национальной сборной. И я – не исключение. У меня есть большое желание попасть в ряды сборной Украины. Для меня это был бы большой плюс. Я бы понимал, что моя работа не проходит бесполезно, и если ты правильно относишься к своим обязанностям, то все это вознаграждается.

– В Закарпатье вы играете уже около пяти месяцев. Где живете все это время?

– На клубной базе "Миная". Кроме меня, в нем живут еще несколько ребят нашей команды. Нам вместе скучать не приходится, ведь есть чем заняться. Словом, все меня устраивает.

– Кто-то из членов семьи на домашних матчах "Миная" вас поддерживает?

– Моя мама уже три раза приезжала в Ужгород – и все три раза мы выигрывали. Ребята уже говорят: "Твоя мама - как талисман". Готовы даже купить ей билеты, чтобы она приехала в Кривой Рог и поддержала нас в матче с "Кривбассом" (смеется).

Фото - ФК "Минай"