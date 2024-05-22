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На стадионе Динамо начали менять газон
Более современного технологического образца
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" начало перестилать газон на стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает ТаТоТаке.
"Заря" хотела сыграть на этой арене домашний матч 30-го тура УП против "Колоса" в связи с занятостью стадиона "Левый берег". Там свой решающий поединок будет играть "Металлист 1925".
Руководство луганского клуба обратилось в "Динамо" с такой просьбой, но получил отказ из-за того, что на Лобановского начали стелить газон более современного технологического образца. Та же процедура сейчас происходит на тренировочном поле №2 киевлян на базе в Конча-Заспе.
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