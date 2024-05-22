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На стадионе Динамо начали менять газон

Премьер-лига

Более современного технологического образца

На стадионе Динамо начали менять газон

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" начало перестилать газон на стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает ТаТоТаке.

"Заря" хотела сыграть на этой арене домашний матч 30-го тура УП против "Колоса" в связи с занятостью стадиона "Левый берег". Там свой решающий поединок будет играть "Металлист 1925".

Руководство луганского клуба обратилось в "Динамо" с такой просьбой, но получил отказ из-за того, что на Лобановского начали стелить газон более современного технологического образца. Та же процедура сейчас происходит на тренировочном поле №2 киевлян на базе в Конча-Заспе.

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Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.05.2024 в 13:59
Не газон надо менять динама а президента. Потому что он бандит и враг Украины!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
22.05.2024 в 13:59
Не газон надо менять динама а президента. Потому что он бандит и враг Украины!
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0
1
Kondor (Веселе)
22.05.2024 в 13:22
А вони ж так старались,так "бастували" А динама в черговий раз кинула. От же не везе!
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