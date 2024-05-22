На стадионе Динамо начали менять газон

"Динамо" начало перестилать газон на стадионе имени Валерия Лобановского, сообщает ТаТоТаке.

"Заря" хотела сыграть на этой арене домашний матч 30-го тура УП против "Колоса" в связи с занятостью стадиона "Левый берег". Там свой решающий поединок будет играть "Металлист 1925".

Руководство луганского клуба обратилось в "Динамо" с такой просьбой, но получил отказ из-за того, что на Лобановского начали стелить газон более современного технологического образца. Та же процедура сейчас происходит на тренировочном поле №2 киевлян на базе в Конча-Заспе.