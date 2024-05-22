Стало известно, где Колос будет готовиться к новому сезону

Футболисты "Колоса" после поединка 30-го тура УПЛ с "Зарей" уйдут в отпуск, который завершится 17 июня.

По информации источника, все этапы подготовки к новому сезону подопечные Александра Поздеева проведут в Украине. Несмотря на неудачное выступление в текущем чемпионате УПЛ, кадровые изменения в ковалевской команду будет незначительны.

Поединок "Заря" - "Колос" состоится 25 мая в Ковалевке.

Ранее сообщалось, что два игрока "Колоса" не помогут своей команде в матче против луганского клуба.