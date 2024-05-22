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Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
Футболистам сказали искать новые команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" уже этим летом может попрощаться с тремя игроками атаки, сообщает Sport-express.ua.
По информации источника, это Бенито, Самба Диалло и Владислав Супряга. Футболистам сказали искать новые команды. Киевский клуб не рассчитывает на этих исполнителей.
Бенито в этом сезоне сыграл в 22 поединках (2 гола и 1 результативная передача), его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.
Диалло принял участие в 13 матчах (без голевых действий), сенегалец имеет трудовое соглашение с клубом до 31 декабря 2026 года.
Супряга отыграл 8 матчей (2 ассиста), его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
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