Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник

"Динамо" уже этим летом может попрощаться с тремя игроками атаки, сообщает Sport-express.ua.

По информации источника, это Бенито, Самба Диалло и Владислав Супряга. Футболистам сказали искать новые команды. Киевский клуб не рассчитывает на этих исполнителей.

Бенито в этом сезоне сыграл в 22 поединках (2 гола и 1 результативная передача), его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

Диалло принял участие в 13 матчах (без голевых действий), сенегалец имеет трудовое соглашение с клубом до 31 декабря 2026 года.

Супряга отыграл 8 матчей (2 ассиста), его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.