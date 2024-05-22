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Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник

Премьер-лига

Футболистам сказали искать новые команды

Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" уже этим летом может попрощаться с тремя игроками атаки, сообщает Sport-express.ua.

По информации источника, это Бенито, Самба Диалло и Владислав Супряга. Футболистам сказали искать новые команды. Киевский клуб не рассчитывает на этих исполнителей.

Бенито в этом сезоне сыграл в 22 поединках (2 гола и 1 результативная передача), его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года.

Диалло принял участие в 13 матчах (без голевых действий), сенегалец имеет трудовое соглашение с клубом до 31 декабря 2026 года.

Супряга отыграл 8 матчей (2 ассиста), его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.05.2024 в 14:02
Супряга: Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придётся переквалифицироваться в управдомы!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
22.05.2024 в 14:02
Супряга: Не надо оваций. Графа Монте-Кристо из меня не вышло, придётся переквалифицироваться в управдомы!
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Bush_Dima (Чернігів)
22.05.2024 в 13:52
Діалло класний футболіст, йому треба давати ще шанси.
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