Яцык и Михайленко летом отправятся на сборы с Динамо

"Динамо" планирует дать шанс своим молодым талантам. Речь идет о 23-летнем Николае Михайленко и 21-летнем Александре Яцыке, сообщает Sport-express.ua.

Киевляне возьмут обоих игроков на летние учебно-тренировочные сборы, поскольку Александр Шовковский рассчитывает на футболистов.

Михайленко с января 2023 года играет в аренде за "Александрию". В этом сезоне он провел 16 матчей, в которых он отметился пятью забитыми мячами. Яцык находится в аренде в "Заре" с лета 2023 года. На его счету 3 гола и 1 ассист в 25 поединках.

Напомним, что "Динамо" досрочно заняло второе место в УПЛ.