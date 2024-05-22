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Яцык и Михайленко летом отправятся на сборы с Динамо

Премьер-лига

Александр Шовковский даст шанс молодым игрокам, которые играли в аренде

Яцык и Михайленко летом отправятся на сборы с Динамо

fcdynamo.com

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"Динамо" планирует дать шанс своим молодым талантам. Речь идет о 23-летнем Николае Михайленко и 21-летнем Александре Яцыке, сообщает Sport-express.ua.

Киевляне возьмут обоих игроков на летние учебно-тренировочные сборы, поскольку Александр Шовковский рассчитывает на футболистов.

Михайленко с января 2023 года играет в аренде за "Александрию". В этом сезоне он провел 16 матчей, в которых он отметился пятью забитыми мячами. Яцык находится в аренде в "Заре" с лета 2023 года. На его счету 3 гола и 1 ассист в 25 поединках.

Напомним, что "Динамо" досрочно заняло второе место в УПЛ.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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