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Чеснаков: Небольшая задолженность в Ворскле есть, но финансирование стабильное
Капитан говорит, что в клубе все более-менее стабильно
Фото: ФК Ворскла
Капитан "
– Как сейчас дела с финансированием "Ворсклы", нет ли долгов?
– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога. Да, немного задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.
– Я чего спрашиваю: владелец "Ворсклы" Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?
– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в "Ворскле" стабильное.
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