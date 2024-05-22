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Чеснаков: Небольшая задолженность в Ворскле есть, но финансирование стабильное

Премьер-лига
Обновлено

Капитан говорит, что в клубе все более-менее стабильно

Чеснаков: Небольшая задолженность в Ворскле есть, но финансирование стабильное

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал о финансовом положении в клубе.

– Как сейчас дела с финансированием "Ворсклы", нет ли долгов?

– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога. Да, немного задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.

– Я чего спрашиваю: владелец "Ворсклы" Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?

– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в "Ворскле" стабильное.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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