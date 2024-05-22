Чеснаков: Небольшая задолженность в Ворскле есть, но финансирование стабильное

Капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков рассказал о финансовом положении в клубе.

– Как сейчас дела с финансированием "Ворсклы", нет ли долгов?

– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога. Да, немного задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.

– Я чего спрашиваю: владелец "Ворсклы" Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?

– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в "Ворскле" стабильное.