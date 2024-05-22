Чеснаков: Исенко хочет остаться в Ворскле, но переговоры с руководством у него продолжаются

Капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков отреагировал на слухи о том, что голкипер команды Павел Исенко, контракт которого заканчивается в июне, летом может покинуть команду.

– Много слухов сейчас ходит вокруг Исенко, что летом он может покинуть команду. Уже что-то известно по этому поводу?

– Это нужно у него спросить. Насколько я знаю, Исенко хочет остаться в "Ворскле", но переговоры с руководством у него продолжаются.