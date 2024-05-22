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Чеснаков: Исенко хочет остаться в Ворскле, но переговоры с руководством у него продолжаются
У кипера летом заканчивается контракт
Капитан "
– Много слухов сейчас ходит вокруг Исенко, что летом он может покинуть команду. Уже что-то известно по этому поводу?
– Это нужно у него спросить. Насколько я знаю, Исенко хочет остаться в "Ворскле", но переговоры с руководством у него продолжаются.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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