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Чеснаков: Исенко хочет остаться в Ворскле, но переговоры с руководством у него продолжаются

Премьер-лига

У кипера летом заканчивается контракт

Чеснаков: Исенко хочет остаться в Ворскле, но переговоры с руководством у него продолжаются

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков отреагировал на слухи о том, что голкипер команды Павел Исенко, контракт которого заканчивается в июне, летом может покинуть команду.

– Много слухов сейчас ходит вокруг Исенко, что летом он может покинуть команду. Уже что-то известно по этому поводу?

– Это нужно у него спросить. Насколько я знаю, Исенко хочет остаться в "Ворскле", но переговоры с руководством у него продолжаются.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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