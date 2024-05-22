Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса
Видео от горняков
скриншот
"Шахтер" опубликовал видео стычки после матча чемпионата U-19, в котором "горняки" проиграли "Динамо" (1:2).
"Ранее непоказанная причина стычки после матча юношеских команд "Шахтер" – "Динамо", – говорится в сообщении.
На видео также можно увидеть жест голкипера динамовцев Вячеслава Суркиса – он приложил ладони к ушам.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики. Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.
Популярное сейчас
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Победа Аталанты выгодна Кривбассу, Байера – Динамо. За кого болеть в финале Лиги Европы
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Камбэки Миная и Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
Комментарии 2