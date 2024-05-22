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Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса

Премьер-лига
Обновлено

Видео от горняков

Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" опубликовал видео стычки после матча чемпионата U-19, в котором "горняки" проиграли "Динамо" (1:2).

Читайте такжеВячеслав Суркис: Больше всего оскорблений кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера

"Ранее непоказанная причина стычки после матча юношеских команд "Шахтер" – "Динамо", – говорится в сообщении.

На видео также можно увидеть жест голкипера динамовцев Вячеслава Суркиса – он приложил ладони к ушам.

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Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики. Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.

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Комментарии
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SSFC (Белозерье)
22.05.2024 в 19:07
Ах, он через що ..бо якісь двоє помаранчевих в манішках вибігли в бік голкіпера Динамо....от тепер все зрозуміло. Молодці, що визнали свою помилку.
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Комментарии 2
SSFC (Белозерье)
22.05.2024 в 19:07
Ах, он через що ..бо якісь двоє помаранчевих в манішках вибігли в бік голкіпера Динамо....от тепер все зрозуміло. Молодці, що визнали свою помилку.
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0
2
чалагач (Киев)
22.05.2024 в 19:50
.бо якісь двоє помаранчевих в манішках вибігли в бік голкіпера Динамо....? -там весь матч за воротами голкіпера Динамо дєті-копанки"чемно виражалісь"про національність воротаря Динамо та як вони "мріють" зайнятись догстайл з його татком та молоденькою мамою і т.д..і т.п..
sticker
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