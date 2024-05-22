Шахтер выложил видео драки в матче U-19 с Динамо. На нем есть жест Суркиса

"Шахтер" опубликовал видео стычки после матча чемпионата U-19, в котором "горняки" проиграли "Динамо" (1:2).

"Ранее непоказанная причина стычки после матча юношеских команд "Шахтер" – "Динамо", – говорится в сообщении.

На видео также можно увидеть жест голкипера динамовцев Вячеслава Суркиса – он приложил ладони к ушам.

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Напомним, что матч проходил в Счастливом под Киевом. В течении матча болельщики обеих команд оскорбляли игроков на поле. После финального свистка на поле случилась массовая потасовка, в которой поучаствовали не только игроки и представители команд, но и болельщики. Оба клуба обвиняют в случившемся соперников.