Рух вошел в топ-10 рейтинга самых стабильных команд мира за последние 3 года от CIES

" Рух " попал в топ-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности, учитывающему стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику.

Целью этого рейтинга было определить команды, которые являются наиболее стабильными и подготовленными к поддержке высокого уровня выступлений в следующих сезонах.

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Данные измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой, процентом минут в текущем сезоне футболистов в возрасте от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой процентом минут футболистов, чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

В этом рейтинге украинский клуб занял 8-е место. Первым стал "Арсенал", вторым - "Астон Вилла", на третьей позиции "Боруссия" Менхенгладбах.