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Спортдир Александрии, который был "отстранен" за кейс Калюжного, перейдет в Карпаты
Теперь горожанам придется искать нового спортивного директора
фото из свободных источников
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Александр Марков, который был "отстранен" от своих обязанностей в конце зимы после "кейса Калюжного", решил покинуть свой пост, хоть и продолжал исполнять свои обязанности в полном объеме.
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Именно на спортдира тогда повесили прокол с выходом на поле незаявленного в УПЛ футболиста. Хотя без должностной привязки Марков продолжил работу и в полном объеме выполнял все свои функции. Но только до конца лета. О решении уйти он уже сообщил клубному руководству.
По данным источника, Марков перейдет в менеджмент львовских "Карпат", где присоединится к коллеге по агентской платформе "Pass" Глебу Корниенко.
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