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Спортдир Александрии, который был "отстранен" за кейс Калюжного, перейдет в Карпаты

Премьер-лига

Теперь горожанам придется искать нового спортивного директора

Спортдир Александрии, который был "отстранен" за кейс Калюжного, перейдет в Карпаты

фото из свободных источников

Новина українською

"Александрия" находится в поисках нового спортивного директора.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Александр Марков, который был "отстранен" от своих обязанностей в конце зимы после "кейса Калюжного", решил покинуть свой пост, хоть и продолжал исполнять свои обязанности в полном объеме.

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Именно на спортдира тогда повесили прокол с выходом на поле незаявленного в УПЛ футболиста. Хотя без должностной привязки Марков продолжил работу и в полном объеме выполнял все свои функции. Но только до конца лета. О решении уйти он уже сообщил клубному руководству.

По данным источника, Марков перейдет в менеджмент львовских "Карпат", где присоединится к коллеге по агентской платформе "Pass" Глебу Корниенко.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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