Спортдир Александрии, который был "отстранен" за кейс Калюжного, перейдет в Карпаты

" Александрия " находится в поисках нового спортивного директора.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Александр Марков, который был "отстранен" от своих обязанностей в конце зимы после "кейса Калюжного", решил покинуть свой пост, хоть и продолжал исполнять свои обязанности в полном объеме.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Именно на спортдира тогда повесили прокол с выходом на поле незаявленного в УПЛ футболиста. Хотя без должностной привязки Марков продолжил работу и в полном объеме выполнял все свои функции. Но только до конца лета. О решении уйти он уже сообщил клубному руководству.

По данным источника, Марков перейдет в менеджмент львовских "Карпат", где присоединится к коллеге по агентской платформе "Pass" Глебу Корниенко.