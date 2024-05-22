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Чижов: Ошибка в матче с Зенитом стоила мне будущего в Шахтре

Премьер-лига

Защитник так и не закрепился в составе горняков

Чижов: Ошибка в матче с Зенитом стоила мне будущего в Шахтре

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Александр Чижов вспомнил о своем периоде в составе "горняков".

– Максимально за один сезон в "Шахтере" вы проводили 11 матчей. Вас устраивал ваш статус?

– Каждый футболист хочет играть. Однако повторюсь, есть влияющие факторы. За первые два года мне сделали четыре операции. Было трудно потом снова возвращаться в строй. Думаю, что большое количество травм не позволило мне полностью раскрыть свой потенциал.

Я не раз общался с президентом Ринатом Ахметовым и Мирчей Луческу о том, что хотел бы иметь больше игровой практики – просился в аренду. Спустя какие-то моменты мне отказывали. Говорили, что верят в меня и хотят, чтобы я оставался в команде.

– В сезоне 2011/12 в матче Лиги чемпионов против "Зенита" вы при счете 2:1 подскользнулись перед своими воротами, что позволило сопернику выйти лицом к лицу с кипером и сравнить цифры на табло. Что тогда произошло?

– На меня пошла неожиданная передача от Чигринского, я увидел, что мяч идет вперед, и начал стартовать, потому что соперник также побежал на этот нейтральный мяч, у меня на немного замерзшем поле поехала нога, нападающий перехватил пас и опрокинул Александра Рыбку. Все.

– Луческу за этот момент разносил?

– Конечно, был разговор на повышенных тонах, ведь мы потеряли важные очки в домашней игре. Это был трудный момент для меня, и я долго из-за него переживал. Однако это жизнь. С кем не бывает?

– Тот сезон тоже стал для вас последним в "Шахтере". Та ошибка стоила вам будущего в команде?

– Думаю, в какой-то степени да. Стоила.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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