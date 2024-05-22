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Александрия продлила контракт с Кириллом Ковальцом

Премьер-лига

Новый контракт рассчитан до 2027 года

Александрия продлила контракт с Кириллом Ковальцом

ФК "Олександрія"

Новина українською

"Александрия" продлила сотрудничество со своим полузащитником Кириллом Ковальцом.

Новый контракт игрока рассчитан до 31 мая 2027 года.

Кирилл дебютировал за команду 22 июля 2018 года в выездном матче против львовских "Карпат" (0:2). В общем, в составе "Александрии" в чемпионате Украины футболист провел 124 матча, забив 20 голов.

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Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
fco
Опубликовал: Екатерина Власова
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