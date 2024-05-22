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Александрия продлила контракт с Кириллом Ковальцом
Новый контракт рассчитан до 2027 года
ФК "Олександрія"
"Александрия" продлила сотрудничество со своим полузащитником Кириллом Ковальцом.
Новый контракт игрока рассчитан до 31 мая 2027 года.
Кирилл дебютировал за команду 22 июля 2018 года в выездном матче против львовских "Карпат" (0:2). В общем, в составе "Александрии" в чемпионате Украины футболист провел 124 матча, забив 20 голов.
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Источник:fco
Опубликовал: Екатерина Власова
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