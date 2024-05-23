Бутко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Защитник "Зари" Богдан Бутко отметил профессиональный юбилей.

В Черкассах матч 29-го тура против "ЛНЗ" (1:2) стал для капитана луганского клуба Бутко 200-м, проведенным в УПЛ.

В составе "Волыни" 33-летний Бутко отыграл 27 игр, "Мариуполя" - 89, "Шахтера" - 45 и "Зари" - 39. Дебютировал Богдан Бутко в Чемпионатах Украины 18 июля 2010 года в составе "Волыни" в гостевом матче против "Днепра" (0:2). В активе Бутко 8 голов в УПЛ.