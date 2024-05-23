  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитником Шахтера интересуются клубы Италии и Франции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитником Шахтера интересуются клубы Италии и Франции

Премьер-лига

Футболист пользуется спросом среди европейских клубов

Защитником Шахтера интересуются клубы Италии и Франции

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

Защитник "Шахтера" Иракли Азаров интересен нескольким европейским клубам. Об этом сообщает Geo Team со ссылкой на агента игрока Мамуку Джугели.

По их данным, речь идет об одном клубе из Серии А и одном из Лиги 1, а также шотландском "Селтике". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в подписании футболиста.

Азаров стал игроком "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний грузин провел 32 матча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

Читайте такжеВоспитанник Днепра и Шахтера получил российское гражданство
По теме
yellow-arrow
Бутко провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
yellow-arrow
Чижов: Ошибка в матче с Зенитом стоила мне будущего в Шахтре
yellow-arrow
Александрия продлила контракт с Кириллом Ковальцом
Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Иракли Азаров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Geo__team
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
23.05.2024 в 09:09
Продавати і навіть не думати! Його навіть не хватаюча з небес зірок збірна Грузії на Євро не бере. А привіз він не мало в ЄК.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
La Scala (Milano)
23.05.2024 в 09:09
Продавати і навіть не думати! Його навіть не хватаюча з небес зірок збірна Грузії на Євро не бере. А привіз він не мало в ЄК.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости