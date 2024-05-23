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Защитником Шахтера интересуются клубы Италии и Франции
Футболист пользуется спросом среди европейских клубов
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
Защитник "Шахтера" Иракли Азаров интересен нескольким европейским клубам. Об этом сообщает Geo Team со ссылкой на агента игрока Мамуку Джугели.
По их данным, речь идет об одном клубе из Серии А и одном из Лиги 1, а также шотландском "Селтике". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в подписании футболиста.
Азаров стал игроком "Шахтера" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний грузин провел 32 матча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.
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