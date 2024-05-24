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Заря – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Зоря - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря

Новина українською

Для команд это будет вторая встреча в этом месяце. В перенесенном матче 15-го тура две недели назад минимально победил луганский коллектив. Соперники на этот раз могут играть в свое удовольствие, ведь турнирные задачи они не решают. Однако нельзя сказать, что игра лишена интереса. В случае победы "Заря" может завершить сезон на восьмом месте.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Отметим, что по договоренности сторон игра пройдет на арене "Колос" в Ковалевке.

Матч 30-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Заря" - "Колос" состоится в субботу, 25 мая 2024 года, в 15:30.

Смотреть матч можно на общедоступном телеканале Униан. Его можно найти на любой платформе и любом провайдере телевидения. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на YouTube.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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