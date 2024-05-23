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Черноморец могут покинуть 10-12 футболистов
Среди них будут и легионеры
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В период межсезонья "Черноморец" по разным причинам могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых будут и легионеры.
Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра не опроверг эту информацию.
"Да, это возможно. Однако все конкретные решения будут приниматься после 25 мая (в этот день "Черноморец" будет принимать в Одессе "Днепр-1").
Могу только подтвердить информацию о двух футболистах – Максиме Брагару и Илье Путре. Первый из них переходит в киевское "Динамо", а второй - в черкасский "ЛНЗ", – сказал Мисюра.
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