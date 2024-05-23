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Черноморец могут покинуть 10-12 футболистов

Премьер-лига

Среди них будут и легионеры

Черноморец могут покинуть 10-12 футболистов

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

В период межсезонья "Черноморец" по разным причинам могут покинуть 10-12 футболистов, среди которых будут и легионеры.

Генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра не опроверг эту информацию.

"Да, это возможно. Однако все конкретные решения будут приниматься после 25 мая (в этот день "Черноморец" будет принимать в Одессе "Днепр-1").

Могу только подтвердить информацию о двух футболистах – Максиме Брагару и Илье Путре. Первый из них переходит в киевское "Динамо", а второй - в черкасский "ЛНЗ", – сказал Мисюра.

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Черноморец (Одесса) Илья Путря Анатолий Мисюра Максим Брагару
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Черноморчик (Одесса )
23.05.2024 в 11:31
Наверное не доживу я до нормального президента клуба . Колхоз подниматься , а Одесса и Харьков выживают .
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Комментарии 1
Черноморчик (Одесса )
23.05.2024 в 11:31
Наверное не доживу я до нормального президента клуба . Колхоз подниматься , а Одесса и Харьков выживают .
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1
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